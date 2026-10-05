Alfonso Cabello y Patricia León serán los candidatos de CC al Senado en las generales

Coalición Canaria ya ha definido sus candidatos al Senado para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. Alfonso Cabello y Patricia León serán los nombres de la formación nacionalista para la Cámara Alta por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado Gonzalo Castañeda en el programa «El Grillo» de Canal 4 Tenerife.

La decisión forma parte de la preparación de Coalición Canaria para una cita electoral que llevará a los canarios de nuevo a las urnas el próximo 29-N.

CC completa sus candidaturas para el 29-N

Con la designación de Cabello y León para el Senado, Coalición Canaria avanza en la configuración de sus listas para las elecciones generales.

En Santa Cruz de Tenerife, la formación también ha confirmado a Cristina Valido como cabeza de lista al Congreso de los Diputados. De esta forma, CC va dando forma a su candidatura en la provincia tinerfeña de cara a unas elecciones en las que los partidos ya han comenzado a definir sus principales nombres.

Alfonso Cabello y Patricia León representarán a Coalición Canaria en la carrera hacia el Senado, una Cámara en la que la formación nacionalista aspira a mantener su presencia y trasladar sus posiciones sobre los asuntos que afectan a Canarias.

La elección de ambos candidatos se produce en plena preparación de la convocatoria electoral y después de que Coalición Canaria haya comenzado a concretar sus principales candidaturas para el 29 de noviembre.

La formación nacionalista prepara su estrategia electoral

Coalición Canaria afronta las próximas generales con el objetivo de presentar candidaturas en las dos provincias canarias y mantener su presencia en las Cortes Generales.

La designación de sus candidatos al Senado se suma así a las decisiones adoptadas por la formación en los últimos días para configurar sus listas. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido encabezará la candidatura al Congreso, mientras que Cabello y León concurrirán a la Cámara Alta.

Las elecciones generales del 29 de noviembre servirán para renovar el Congreso y el Senado y determinar la representación de Canarias en las Cortes durante la próxima legislatura.

Con sus primeros nombres ya definidos, Coalición Canaria encara ahora la recta previa a la campaña electoral con la configuración de sus listas como uno de los principales asuntos de su agenda política.