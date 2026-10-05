Calima, precipitaciones dispersas y temperaturas con pocos cambios para este lunes en Canarias

El archipiélago canario presenta un cuadro meteorológico diferenciado durante este lunes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto durante el día baja probabilidad de tormentas ocasionales acompañadas de calima en las islas más orientales al final del día.

Este lunes contará con cielos poco nubosos en términos generales, a excepción de algunos intervalos en el norte de las islas de mayor relieve y en Lanzarote y Fuerteventura. En estas dos últimas, al final del día, no se descartan precipitaciones dispersas que podrían ir acompañadas de aparato eléctrico. Asimismo, persistirá la calima ligera en la provincia oriental, cuya concentración será más significativa al anochecer, pudiendo registrarse también en niveles altos sobre la isla de Tenerife.

Finalmente, los vientos en Canarias soplarán de componente noreste en las costas, con una intensidad generalmente floja, pero tenderán a ganar mayor intensidad en las vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas. En las cumbres, el viento rolará al suroeste. Las temperaturas en esta comunidad sufrirán pocos cambios, moviéndose entre los agradables 28 grados de máxima previstos para Tenerife y los 18 grados de mínima que marcarán los termómetros en la isla de El Hierro.

Predicción para este martes en el archipiélago

Para este martes, 6 de octubre, la Aemet no descarta tormentas ocasionales en las islas orientales y en Tenerife por la tarde. Durante el día, en la provincia oriental y en Tenerife, predominarán los intervalos nubosos sin descartar lluvias dispersas acompañadas de tormentas durante la tarde, más probables en las islas centrales. En el resto de islas, se ha previsto intervalos nubosos con probables lluvias en vertientes norte y este de La Palma desde últimas horas de la tarde.

Además, la calima seguirá ligera en niveles altos, más significativa en medianías y cumbres de las islas centrales, así como en Lanzarote y en Fuerteventura. Las temperaturas estarán con pocos cambios en general salvo ligeros descensos de las máximas en zonas de interior. El viento soplará flojo del noreste, más intenso en costas del sureste y del noroeste por la tarde y girando a componente este en medianías y al suroeste en cumbres.

Las temperaturas alcanzarán máximas de 25 grados en algunos puntos de Fuerteventura y Gran Canaria y mínimas de 19 grados en zonas de La Palma y Tenerife.