Canarias alerta del aumento del 172% de inmigrantes y critica que el Gobierno llega 'mal y tarde'

El Gobierno de Canarias ha vuelto a poner el foco en la presión migratoria que soporta el archipiélago. Según los datos ofrecidos este lunes por el portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, las llegadas de inmigrantes irregulares a las costas canarias aumentaron un 172% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior.

En total, 1.970 personas llegaron a Canarias por vía marítima durante septiembre, según las cifras trasladadas por el Gobierno autonómico. La mayor parte de las embarcaciones se concentraron en El Hierro y Lanzarote, dos de las islas que vienen soportando buena parte de la presión de la ruta atlántica.

Canarias reclama una respuesta al Estado

Cabello aseguró que estos datos confirman que la ruta migratoria atlántica continúa activa y afirmó que actualmente es la ruta con mayor actividad de la Unión Europea.

El portavoz del Gobierno canario aprovechó la comparecencia para reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez una mayor implicación ante la situación que atraviesa el archipiélago. Cabello sostuvo que la Administración central ha actuado "mal y tarde" ante la reciente crisis fronteriza de Ceuta y consideró que esa respuesta es similar a la que, a su juicio, viene recibiendo Canarias durante los últimos años.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que el control de las fronteras es una competencia estatal y reclaman una respuesta que vaya más allá de los traslados puntuales de inmigrantes a otras comunidades cuando los recursos de acogida de las islas se encuentran tensionados.

"Un drama humanitario"

Cabello también quiso poner el acento en la dimensión humana de las cifras. El portavoz recordó que detrás de los datos de llegadas hay un "drama humanitario" y pidió que la situación no termine normalizándose pese a que la llegada de cayucos y pateras se haya convertido en una realidad habitual en las islas.

El Gobierno de Canarias reclama además una mayor coordinación entre las administraciones y una política migratoria que incluya actuaciones en los países de origen y tránsito para tratar de reducir las salidas hacia las islas.

La presión migratoria mantiene así uno de los principales focos de preocupación para Canarias, mientras el Ejecutivo autonómico continúa reclamando al Estado medidas para reforzar el control fronterizo y garantizar la capacidad de acogida del archipiélago.