Canarias comienza este lunes la vacunación contra la gripe, el covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS)

Canarias comienza este lunes, 5 de octubre, su campaña de vacunación contra la gripe, la covid-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS). Unas vacunaciones que se realizan especialmente entre los colectivos sociales más vulnerables y el personal sanitario.

Según ha informado el departamento regional en un comunicado, la primera fase de vacunaciones estará destinada a personas adultas institucionalizadas en centros residenciales o de atención a la discapacidad, siempre y cuando cumplan con los criterios establecidos en el correspondiente protocolo médico.

El principal objetivo de las vacunaciones es evitar los ingresos hospitalarios y fallecimientos producidos por esta enfermedad en el grupo poblacional que tiene una mayor vulnerabilidad y también para el personal sanitario, indispensable para que se mantenga su protección.

En paralelo también empieza este lunes la inmunización contra la gripe utilizando una vacuna intranasal (no pinchada), destinada al grupo de alumnos de tres, cuatro y cinco años e los centros escolares públicos, concertados y privados de Educación Infantil de las Islas.

Principal vacunación en los centro educativos

Este 2026, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se mantiene de nuevo la vacunación frente a la gripe a los alumnos hasta el día antes de que cumplan seis años y se añaden también los alumnos de centros educativos privados.

Una medida enfocada en los centros escolares con el objetivo de proteger la salud del alumnado y sus respectivas familias, además de generar entornos más seguros tanto para los estudiantes como para el personal docente.

Con la campaña se quiere reforzar la conciencia general sobre la importancia de vacunar en la infancia frente a la gripe (las hospitalizaciones en menores de 6 años por gripe son similares a la de personas de entre 65 y 75 años) y mejorar las tasas de cobertura año tras año.

Protección ante el Virus Respiratorio Sincitial (VRS)

La protección ante el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) también se ha ampliado este 2026 destinada a la población adulta más vulnerable, con concreta aplicación en la población para todas las edades de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La inmunización frente al VRS se administrará a personas mayores de setenta años residentes en centros sociosanitarios, así como a las personas institucionalizadas menores de esa edad con enfermedades respiratorias o cardiacas graves, coincidiendo con el periodo de mayor circulación del virus, entre octubre y marzo. También se ofrecerá a personas no institucionalizadas con cánceres hematológicos y a receptores de trasplante pulmonar o de progenitores hematopoyéticos, a través de los servicios hospitalarios.

La Consejería ha indicado que desde la temporada 2023-2024, la inmunización frente al VRS está indicada para bebés menores de 6 meses en la fecha de inicio de la temporada de circulación del virus, para todos los nacidos durante ese periodo y para algunos menores de 24 meses de muy alto riesgo de desarrollar enfermedad grave.

Cabe destacar que el VRS se ha redefinido en los últimos años como un virus de alto impacto en población adulta, particularmente en personas que viven en residencias de mayores o en aquellas con determinadas enfermedades de base.

Evitar los casos graves de Covid-19 y gripe

Sanidad recomienda la vacunación ante la covid-19 y la gripe, pero ahora, este 2026, cuando ambas estén indicadas, es preferible administrarlas juntas, han informado. Respetando siempre un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o infección confirmada por covid-19.

El SARS-CoV-2 no ha definido todavía su estacionalidad, por ello, la vacuna se oferta también fuera de la temporada a quien deba recibirla.

La Dirección General de Salud Pública no solo busca la protección de la salud individual de la persona vacunada, sino que pone en marcha una intervención estratégica que persigue preservar la resiliencia asistencial. Acompañado del objetivo de mitigar la saturación de los servicios de urgencias y la ocupación de camas de hospitalización de agudos y unidades de cuidados intensivos (UCI).

A diferencia de la gripe, la vacuna de la covid-19 no ha demostrado reducir la transmisión a terceros, por ello, la vacunación de convivientes, cuidadores de personas vulnerables y/o personal sanitario y sociosanitario se ofrece a título individual (como medida de autoprotección).