El 29-N pone en juego el empate a seis diputados entre PSOE y PP en Canarias

Canarias volverá a votar en unas elecciones generales el próximo 29 de noviembre, después de que Pedro Sánchez anunciara este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria anticipada de los comicios. El decreto electoral se publicará este martes en el Boletín Oficial del Estado.

El punto de partida en las Islas deja un equilibrio muy concreto entre las dos principales fuerzas. En las generales de 2023, PSOE y PP consiguieron seis diputados cada uno, pese a que los socialistas obtuvieron casi 30.000 votos más en el conjunto del Archipiélago.

Un empate que puede cambiar

El PSOE reunió entonces 339.300 votos, el 33,37%, mientras que el PP alcanzó 309.509, el 30,44%. La diferencia de 29.791 sufragios no se tradujo, sin embargo, en una mayor representación para los socialistas.

Ambos terminaron con seis diputados porque el resultado autonómico no determina directamente el reparto de escaños.

Dos provincias, dos escenarios electorales

Para elegir al Congreso, cada provincia funciona como una circunscripción independiente. En Canarias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife reparten sus diputados por separado, de modo que los votos obtenidos en una provincia no se suman a los de la otra para distribuir los escaños. Así lo establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Ese sistema explica que el PSOE pudiera terminar como fuerza más votada en Canarias y, al mismo tiempo, obtener los mismos diputados que el PP.

Las Palmas sostuvo la ventaja del PSOE

La provincia de Las Palmas fue donde los socialistas construyeron buena parte de su ventaja autonómica.

El PSOE obtuvo 174.767 votos, el 33,17%, frente a los 136.287 del PP, el 25,86%. Pese a una diferencia superior a 38.000 votos, el reparto terminó con tres diputados para cada formación.

Los otros dos escaños correspondieron a Vox y Sumar, con uno cada uno. Coalición Canaria no obtuvo representación por esta provincia.

El PP fue primero en Santa Cruz de Tenerife

El escenario fue distinto en la provincia occidental. Allí, el PP ganó con 173.222 votos, el 35,35%, mientras que el PSOE consiguió 164.533 sufragios, el 33,58%.

La distancia entre ambos fue mucho menor que en Las Palmas y el resultado volvió a ser de tres diputados para cada uno.

Coalición Canaria consiguió en Santa Cruz de Tenerife su único diputado en el Congreso, con 81.391 votos y el 16,61%.

El 29-N parte de una fotografía muy concreta

El resultado de 2023 dejó 15 diputados elegidos desde Canarias. PSOE y PP concentraron doce de ellos, seis para cada formación, mientras Coalición Canaria, Sumar y Vox obtuvieron uno respectivamente.

Ese reparto sirve ahora como antecedente para entender el escenario del 29-N, pero no anticipa cuál será el resultado de las próximas elecciones. El decreto de convocatoria deberá concretar además el número de diputados que corresponderá elegir en cada provincia, tal y como establece la legislación electoral.

El próximo 29 de noviembre, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife volverán a decidir por separado el reparto de la representación canaria en el Congreso.