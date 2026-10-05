Canarias reduce el paro en septiembre gracias al impulso del empleo femenino

Canarias despide septiembre con una noticia de alivio estadístico. Las listas del paro restan 4.156 personas respecto a agosto. Según los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Canario de Estadística (Istac), el archipiélago cuenta hoy con 140.303 desempleados. Si se amplía el foco a los últimos doce meses, la caída supera los cinco mil inscritos, lo que se traduce en una mejora interanual del tres y medio por ciento.

Son cifras que cualquier administración celebra de inmediato. Sin embargo, detrás de la contabilidad oficial persiste una estructura laboral con grietas. Ciento cuarenta mil canarios siguen sin un puesto de trabajo, sin ingresos propios y sin capacidad para desarrollar un proyecto vital al margen de las ayudas públicas. La macroeconomía mejora, pero la realidad en los hogares avanza a un ritmo distinto.

El motor femenino

El comportamiento del mercado laboral durante este último mes tiene rostro de mujer. El descenso del desempleo se sustenta casi por completo en la contratación femenina. Las oficinas públicas registraron 2.856 mujeres que encontraron un empleo, frente a solo mil trescientos hombres.

Esta brecha muestra una dinámica muy definida en el tejido productivo isleño, que demanda perfiles concretos tras el cierre de la campaña estival. Las trabajadoras canarias asumen el protagonismo absoluto de esta mejora mensual, acaparando más del doble de los contratos que sus compañeros.

La barrera de los jóvenes

El dato más preocupante surge al analizar los tramos de edad. Mientras los mayores de veinticinco años encuentran acomodo en las empresas y reducen sus cifras de paro de forma notable, las nuevas generaciones se estrellan contra un muro. El desempleo entre los menores de 25 años aumentó casi un siete por ciento en solo treinta días. Son cerca de quinientos jóvenes más que se suman a la inactividad.

Este repunte evidencia las trabas crónicas para acceder al primer empleo en las islas. Un mercado rígido, con altos costes asociados a la contratación, frena siempre la incorporación del talento joven. Sin oportunidades reales para integrarse en el sector privado, miles de canarios ven pospuesta su independencia económica. Un sistema que bloquea a sus jóvenes compromete su propio desarrollo.

Una economía al ralentí

El análisis por sectores productivos confirma que la economía canaria avanza, pero sin empuje real. El paro bajó de forma generalizada, aunque con una intensidad marginal en todas las ramas de actividad. El mercado absorbe trabajadores a cuentagotas, síntoma de un tejido empresarial prudente que asume riesgos medidos ante el actual escenario económico.

Por islas, la estadística muestra la habitual disparidad del archipiélago. La Gomera lidera el dinamismo laboral con un desplome del desempleo superior al doce por ciento. En la otra cara de la moneda se sitúa El Hierro, el único territorio insular donde las listas del paro sumaron nuevos inscritos.

Septiembre deja un balance en positivo, pero insuficiente. Para que Canarias deje atrás esa losa crónica de los ciento cuarenta mil desempleados, necesita algo más que los vaivenes lógicos de la temporada. Requiere empresas dispuestas a arriesgar, libertad para operar y un mercado donde trabajar no se convierta en un privilegio.