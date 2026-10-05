CC ve "acertado" el adelanto electoral tras la "incapacidad" de gobernar de Sánchez

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, de Coalición Canaria, ha valorado este lunes de forma "muy positiva" el escenario político nacional, asegurando que es "acertado" que se proceda a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales. Para la dirigente canaria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "incapaz" de llevar las riendas del país, una debilidad que, a su juicio, quedó "patente" el pasado viernes en el Congreso de los Diputados tras decaer la convalidación de los decretos en materia de vivienda. De este modo, Dávila ha celebrado el adelanto de las elecciones generales como una "salida lógica" a la crisis institucional.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, la presidenta insular ha destacado la importancia de que "la gente pueda hablar" en las urnas tras confirmarse el "fracaso" (respecto al problema de la vivienda) parlamentario del Ejecutivo socialista. Según ha explicado, nos encontramos ante un Gobierno que ha demostrado que "no puede gestionar el país" desde hace "mucho tiempo", especialmente cuando se trata de abordar el "mayor problema que existe en este momento en toda España", en clara referencia a la crisis habitacional que sufren muchas familias.

En la misma línea, Dávila, que también ejerce como secretaria de Organización de Coalición Canaria en Tenerife, ha considerado que en las actuales circunstancias de bloqueo es "absolutamente necesario darle la voz a la ciudadanía". Para su formación, los próximos comicios representan una "cita crucial" no solo para el conjunto de la nación, sino de manera "muy específica" para el archipiélago, ya que resulta imprescindible que el futuro Ejecutivo preste atención a la "singularidad" del territorio canario y dé respuesta a las necesidades de las islas.

A modo de ejemplo sobre esta realidad diferenciada, la política canaria ha recordado reivindicaciones históricas y recientes de su partido, como la necesidad de garantizar la gratuidad del transporte público en el archipiélago o las controvertidas propuestas sobre la posible limitación de la adquisición de viviendas por parte de ciudadanos extranjeros. "Esto va a seguir siendo una reivindicación, las medidas que se tengan que adoptar por cualquier gobierno tienen que estar adaptadas a los territorios", ha subrayado Dávila, marcando así la agenda de su formación de cara a la próxima campaña electoral.

Finalmente, la presidenta del Cabildo ha insistido en que siempre es "positivo" que "la democracia se ponga por delante y que los ciudadanos puedan hablar". Su objetivo, ha recalcado, es que al frente del país se sitúe por fin un Gobierno estable que "dé respuesta a las necesidades que tiene el conjunto de la ciudadanía española" y que, al mismo tiempo, "tenga en cuenta la realidad diferenciada que tiene Canarias".