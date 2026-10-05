Clavijo ve normal el adelanto electoral y pide una campaña limpia

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, considera "normal" la convocatoria anticipada de elecciones generales anunciada por Pedro Sánchez ante la situación parlamentaria del Ejecutivo central.

Clavijo atribuyó la decisión a lo que definió como "más de un año de derrota tras derrota en el Congreso de los Diputados", unido a la ausencia de presupuestos.

El presidente canario pidió que la campaña sea "propositiva y limpia" y que los partidos eviten la crispación, las faltas de respeto y el ruido político que, a su juicio, generan desafección entre la ciudadanía.

CC apuesta por una campaña puerta a puerta

Clavijo aseguró que Coalición Canaria afrontará la campaña "puerta a puerta, ciudadano a ciudadano" y reconoció que la polarización puede dificultar que las propuestas políticas lleguen a los electores.

El dirigente nacionalista espera que tras los comicios pueda conformarse un Gobierno estable y sensible a las dificultades específicas de Canarias.

Vivienda y La Palma, entre los asuntos pendientes

Clavijo señaló que todavía quedan casi dos meses para continuar trabajando en asuntos que afectan al archipiélago y citó, entre ellos, la propuesta para limitar la compra de vivienda por extranjeros.

Según explicó, esta medida podría plantearse mediante un decreto ley para su tramitación a través de la Diputación Permanente del Congreso una vez disueltas las Cortes.

También reclamó que lleguen los 200 millones de euros que, según señaló, el Gobierno de Canarias ha adelantado para la reconstrucción de La Palma y que quede aprobado el descuento del 60% del IRPF para la isla en 2027.

Preguntado por las críticas a la posibilidad de que la Diputación Permanente intervenga en la aprobación de decretos leyes, Clavijo sostuvo que los procedimientos están reglados y deberán ser analizados por los servicios jurídicos del Congreso.

El presidente canario insistió en que la convocatoria electoral no elimina los asuntos pendientes de las islas y aseguró que su formación continuará trabajando en ellos durante las próximas semanas.