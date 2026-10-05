Cristina Valido liderará la lista de Coalición Canaria al Congreso por Tenerife

Coalición Canaria ya ha puesto en marcha su estrategia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Comité Ejecutivo Nacional del partido ha acordado este lunes por unanimidad proponer a Cristina Valido como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La decisión deberá ser trasladada ahora al Consejo Político Nacional, pero sitúa ya a la diputada tinerfeña al frente de la candidatura de CC para los próximos comicios.

Al mismo tiempo, el partido ha decidido abrir una vía de diálogo para explorar posibles coaliciones electorales en la provincia de Las Palmas. El objetivo, según ha explicado CC, es avanzar en la unidad del nacionalismo canario y tratar de aumentar la representación de las islas en las Cortes Generales.

CC busca más peso en Madrid

El secretario nacional de Organización de Coalición Canaria, David Toledo, ha defendido esta estrategia con el argumento de que Canarias necesita contar con un grupo propio en el Congreso.

"Si algo ha demostrado esta legislatura es que Canarias necesita un grupo propio y fuerte en Madrid", afirmó Toledo, que reclama una representación que no esté condicionada por las directrices de los grandes partidos nacionales y que centre su actuación en los intereses de las islas.

El dirigente de CC ha señalado que el partido afronta este nuevo ciclo electoral con la intención de reunir los apoyos necesarios para conformar ese grupo parlamentario y aumentar así su capacidad de negociación en Madrid para defender la denominada Agenda Canaria.

"No se trata simplemente de sumar siglas. Se trata de sumar fuerza para Canarias", añadió.

La estrategia de CC pasa también por marcar distancias con el tradicional eje entre los grandes partidos nacionales. De cara al 29-N, Toledo ha advertido de que PP y PSOE tratarán de llevar la campaña al terreno de la izquierda y la derecha.

"Intentarán que el 29 de noviembre tengamos que elegir entre izquierda y derecha, entre PP y PSOE. Nosotros no estamos en ninguno de esos bloques. Nuestro bloque es Canarias", afirmó.

Valido, de nuevo al frente de la candidatura

Coalición Canaria reivindica también el trabajo desarrollado por Cristina Valido durante la actual legislatura, en la que ocupa un escaño en el Congreso desde agosto de 2023.

Entre las iniciativas que el partido atribuye a su labor parlamentaria se encuentra la defensa de una reforma de la Ley de Extranjería para abordar el reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.

Valido también ha participado en la modificación de la Reserva para Inversiones en Canarias para permitir destinar recursos al alquiler de vivienda habitual. Esta modificación quedó recogida en la Ley 6/2025, que incorporó la posibilidad de materializar la RIC mediante inversiones vinculadas al arrendamiento de vivienda en Canarias.

A ello se suma la inclusión de medidas relacionadas con la financiación estatal del transporte público en Canarias dentro de la Ley de Movilidad Sostenible, según ha destacado Coalición Canaria.

Para Toledo, estos acuerdos forman parte de la defensa de una voz propia de Canarias en el Congreso y de la capacidad de la formación para negociar con el Gobierno central con independencia de quién tenga la mayoría parlamentaria.