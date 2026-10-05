Curbelo avala el adelanto del 29-N y asume el relato de Moncloa para removilizar al electorado del PSOE

La confirmación del adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre ha encontrado un firme respaldo en el líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo. El dirigente insular ha calificado de forma positiva la decisión de Pedro Sánchez, argumentando que la convocatoria responde a la constatación objetiva de que se ha roto cualquier posibilidad de articular mayorías parlamentarias estables en el Congreso de los Diputados.

Con este posicionamiento, el referente de la política gomera se alinea con la tesis de Moncloa, justificando la interrupción de la legislatura no como un fracaso en la gestión de las alianzas gubernamentales, sino como un paso inevitable ante el bloqueo institucional. Curbelo ha expresado su confianza en que las urnas del 29-N permitan abrir una nueva etapa política respaldada por una mayoría parlamentaria más sólida, capaz de anteponer los intereses generales de la ciudadanía a las dinámicas partidistas que han paralizado las Cortes en los últimos meses.

El altavoz regional: la receta de La Gomera para resucitar al PSOE

El análisis de Curbelo no se ha limitado a validar la oportunidad del adelanto electoral, sino que se ha adentrado de lleno en la estrategia de campaña del bloque progresista. El presidente insular ha enmarcado la cita de noviembre como una "ventana de oportunidad" para el PSOE tras los continuos desencuentros con sus socios habituales, asegurando que la convocatoria debe servir para reactivar a cerca de un millón de votantes socialistas que se encontraban desencantados con la marcha de la legislatura.

Esta asunción explícita del discurso de movilización de la izquierda revela el papel de altavoz que desempeñan determinados actores regionales para apuntalar las expectativas electorales del partido del Gobierno. Al defender que el 29-N permitirá atraer a electores procedentes de otras formaciones y reanimar al espacio progresista, el dirigente insular actúa como correa de transmisión de la estrategia nacional, procurando al mismo tiempo salvaguardar su capacidad de interlocución directa con el Ejecutivo central sea cual sea la correlación de fuerzas resultante.

El cálculo insular ante la reconfiguración del mapa estatal

La postura de ASG evidencia el impacto que la inestabilidad de Madrid proyecta sobre las expectativas de las instituciones periféricas. La apelación de Curbelo a conformar un Gobierno central con mayorías holgadas responde a la necesidad de garantizar un marco de gobernabilidad estable que permita desbloquear las transferencias financieras y los compromisos pendientes con el Archipiélago.

Sin embargo, el entusiasmo mostrado por el líder gomero ante la reactivación del electorado socialista contrasta con la incertidumbre que genera un nuevo periodo de interinidad en la Administración estatal. La apuesta por "mover a la izquierda" de cara a la cita del 29 de noviembre deja tras de sí la incógnita de si la nueva correlación de fuerzas en la Cámara Alta y la Baja priorizará las demandas singulares de Canarias o si, por el contrario, el Archipiélago volverá a quedar subordinado a las exigencias de la política de pactos en la capital.