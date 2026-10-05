De la parálisis al 29-N. Domínguez exige liquidar la etapa de "caos" y recortes encubiertos de Sánchez

La valoración del vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del Partido Popular en el Archipiélago, Manuel Domínguez, sobre la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre sitúa el foco en las consecuencias económicas que la parálisis de Madrid ha proyectado sobre la comunidad autónoma. Domínguez ha aseverado que la gestión de Pedro Sánchez ha conducido al país hacia el "caos" y la condena al "fracaso", subrayando que la incapacidad del Ejecutivo central para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado ha golpeado con especial dureza a las arcas insulares.

Para el Ejecutivo regional, la pretensión del Estado de gobernar mediante la prórroga presupuestaria ha impedido dar cumplimiento a los compromisos financieros con las comunidades autónomas. En el caso concreto de Canarias, esta inacción se traduce en un "déficit significativo" que traslada a la administración autonómica el coste de sostener los servicios públicos esenciales mientras el Gobierno central elude sus obligaciones presupuestarias con las islas.

Política de escaparate y fracaso habitacional frente a las urgencias reales

En su análisis del mandato, Domínguez ha calificado la política de vivienda desplegada por Moncloa como un "absoluto fracaso", destacando que la construcción de vivienda pública por parte del Estado ha sido "ridícula" mientras el precio de los alquileres y los procedimientos de desahucio se han incrementado sustancialmente. Según el dirigente canario, el recurso recurrente a los decretos-leyes responde a una estrategia deliberada para incrementar la polarización y "desviar la atención" de crisis complejas de gestión.

Frente a esta dinámica de confrontación, el vicepresidente autonómico ha abogado por un proceso electoral limpio y transparente donde las formaciones políticas expongan sus propuestas con claridad, instando a la ciudadanía a acudir a las urnas "con cabeza, sin corazón y sin estómago". Asimismo, ha reclamado que los resultados del 29 de noviembre sean plenamente respetados por todas las fuerzas parlamentarias en ambas Cámaras, evitando poner en duda las reglas del juego democrático.

El reparto de costes políticos y la necesidad de un interlocutor en Madrid

El líder del PP canario ha recordado que la separación de las elecciones generales respecto a los comicios autonómicos y locales evita que los responsables territoriales asuman el desgaste de la gestión estatal. A su juicio, existía un consenso implícito en que concurrir a las urnas junto a la marca del presidente del Gobierno suponía "un absoluto fracaso" incluso para los propios candidatos locales del PSOE.

De cara a la cita de noviembre, Domínguez ha mostrado su convicción de que un cambio de signo político liderado por Alberto Núñez Feijóo permitirá restablecer la certidumbre en las relaciones entre el Estado y el Archipiélago. Para la gobernabilidad de Canarias, la urgencia radica en sustituir la arbitrariedad de un Gobierno central que opera sin presupuesto por un interlocutor previsible, capaz de respetar la suficiencia financiera de las islas y poner fin al descuadre de las cuentas públicas insulares.