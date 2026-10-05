Detenida una mujer al introducir droga a su hijo en la cárcel de Las Palmas II

La Policía Nacional ha procedido a la detención de una mujer acusada de ser la presunta autora de un delito contra la salud pública. El arresto se produjo después de que el pasado 29 de septiembre la sospechosa fuera interceptada cuando intentaba introducir sustancias estupefacientes en el centro penitenciario de Las Palmas II. El objetivo de la arrestada era entregar los narcóticos durante una visita familiar a su hijo, que actualmente se encuentra en calidad de interno cumpliendo condena en esta prisión ubicada en la zona sur de la isla de Gran Canaria.

Tal y como ha informado de manera oficial la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la exhaustiva investigación comenzó semanas atrás. Los agentes pertenecientes al Grupo de Estupefacientes, que se encuentra adscrito a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Telde, recibieron informaciones confidenciales que apuntaban a un posible pase de drogas. Según dichas pesquisas preliminares, los agentes tuvieron conocimiento de que una mujer podría aprovechar un inminente encuentro para burlar la seguridad.

Ante la gravedad de estas sospechas, los investigadores del cuerpo policial establecieron un dispositivo especial de vigilancia en los accesos al recinto. Asimismo, procedieron a poner los hechos en conocimiento de la dirección del centro penitenciario para actuar de forma coordinada. El operativo culminó con éxito al interceptar a la mujer justo en el instante en el que se disponía a atravesar el arco de seguridad que da acceso directo a la sala de comunicaciones donde iba a tener lugar la cita con el recluso.

Durante la minuciosa intervención y el correspondiente registro corporal, las autoridades localizaron hasta seis envoltorios ocultos de manera estratégica en su ropa interior para evitar ser detectados. En concreto, el alijo incautado consistía en tres paquetes que contenían un total de 7,4 gramos de heroína, otros dos envoltorios con 4,3 gramos de cocaína base y un último paquete que albergaba un gramo de cocaína pura. Estas drogas alcanzan un gran valor en el mercado negro dentro de los muros de cualquier cárcel, lo que incrementa el riesgo de altercados.

Uno de los detalles más llamativos y alarmantes de este suceso es que, en el momento exacto de la actuación policial, la mujer se encontraba acompañada por un menor de apenas tres años de edad. Las autoridades tuvieron que aplicar el protocolo pertinente, garantizando su bienestar. Posteriormente, el niño quedó al cuidado de un familiar designado por la propia detenida, evitando así su traslado a los servicios sociales.

Finalmente, las fuentes oficiales han indicado que la mujer, una vez finalizadas las correspondientes diligencias en las dependencias policiales, ha sido puesta a disposición judicial. El juez competente será ahora el encargado de determinar su grado de implicación en este delito contra la salud pública y decidir sobre las medidas cautelares pertinentes ante la gravedad de intentar vulnerar la seguridad de una instalación del Estado.