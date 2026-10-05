Un hombre ha sido detenido en el aeropuerto de Tenerife Sur por viajar con marihuana y gominolas de cannabis en su equipaje. Durante la operación de la Guardia Civil, se han abierto diligencias en calidad de investigado para un segundo sujeto, ambos presuntamente vinculados a un delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendidos intentando introducir sustancias estupefacientes en territorio nacional a través de su equipaje.

El dispositivo se desencadenó coincidiendo con la llegada de un vuelo a las instalaciones aeroportuarias, uno de los puntos neurálgicos con mayor tránsito de pasajeros en las Islas Canarias. Durante los controles rutinarios, los agentes encargados de la seguridad y el resguardo fiscal procedieron a entrevistarse con uno de los viajeros. Fue en ese momento cuando el individuo comenzó a mostrar una actitud sospechosa y un evidente nerviosismo, ofreciendo respuestas incongruentes a las preguntas de las autoridades, lo que encendió todas las alarmas de los investigadores.

Cinco paquetes con cogollos de marihuana

Ante la falta de coherencia en las explicaciones proporcionadas por este pasajero, los agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera tomaron la decisión de inspeccionar minuciosamente sus pertenencias. Al abrir el equipaje, descubrieron que el sospechoso transportaba cinco paquetes envasados al vacío que contenían cogollos de marihuana. El método del envasado al vacío es una técnica habitualmente empleada por los narcotraficantes con el objetivo de ocultar el fuerte olor de la droga y tratar de evadir los controles. Asimismo, el equipaje escondía una gran cantidad de pequeñas bolsas que contenían comestibles de cannabis, concretamente bajo la apariencia de inofensivas gominolas, una modalidad que las organizaciones criminales utilizan cada vez más para camuflar los narcóticos y facilitar su distribución.

Inmediatamente después del hallazgo, los agentes procedieron a la lectura de derechos y posterior detención del pasajero como presunto autor de un delito contra la salud pública. Sin embargo, la operación policial no se dio por concluida con este arresto. Los investigadores iniciaron de inmediato una serie de gestiones y pesquisas adicionales para determinar si el detenido formaba parte de una red más amplia o si contaba con cómplices en el mismo avión. Gracias a estas rápidas diligencias, las autoridades lograron identificar a un segundo pasajero implicado que viajaba en el mismo trayecto y que, según los indicios recabados, estaría estrechamente relacionado con la partida de estupefacientes interceptada.

Finalmente, el individuo arrestado, junto con la totalidad de la droga incautada y las correspondientes diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que se encargará de determinar su situación procesal.