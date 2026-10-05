Drago Canarias tacha de "mero ardid" el adelanto electoral de Pedro Sánchez

La formación nacionalista Drago Canarias ha calificado este lunes de "irresponsabilidad" la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar elecciones generales antes de agotar la legislatura, tal y como había prometido reiteradamente. Para el partido canario, este movimiento sorpresivo "no responde al interés general", sino que constituye un "mero ardid para minimizar su suelo electoral" en un momento de evidente debilidad política. A través de un comunicado, la organización ha lamentado que, una vez más, el jefe del Ejecutivo "ponga por delante sus necesidades partidistas y de supervivencia" frente a la "estabilidad del país y los problemas reales" de los ciudadanos.

El problema de la vivienda: un mero "pretexto" electoralista

El partido ha convocado a su Secretariado Nacional para el próximo sábado, 10 de octubre, con el fin de analizar a fondo el nuevo escenario político que se abre. En su diagnóstico preliminar, Drago Canarias advierte de que el Gobierno está utilizando el problema de la vivienda como un mero "pretexto" electoralista. En este sentido, denuncian que durante la legislatura "no se han tomado las medidas prometidas", permitiendo que tanto a nivel nacional como en el archipiélago se haya sufrido "una oleada continuada de desahucios" durante los años 2025 y el presente 2026. Como prueba de esta evidente contradicción, señalan directamente al Ayuntamiento de La Laguna, donde el equipo de gobierno formado por el PSOE y Coalición Canaria ha "bloqueado la aplicación" de su propia normativa en materia habitacional.

Uno de los puntos más duros de la crítica de la formación se centra en la "nefasta gestión" migratoria llevada a cabo por el Ejecutivo. Drago Canarias denuncia que la presencia de los ministros en las islas ha sido "testimonial" y que el archipiélago sigue siendo "rehén de unas políticas" que lo han convertido en una "cárcel a cielo abierto". Acusan al Gobierno de España y a la Unión Europea de haber trasladado la frontera sur desde el Mediterráneo, provocando que la "presión recaiga íntegramente" sobre la ruta atlántica, la más mortífera y peligrosa para las personas migrantes.

En clave estrictamente política e interna, el partido ha aprovechado para ajustar cuentas con sus antiguos socios de la extrema izquierda. Anuncian que encararán los próximos comicios con total independencia, "sin presión, injerencia ni tutela alguna" de fuerzas estatales. Además, han querido recordar la "absoluta falta de lealtad" de la coalición plurinacional con la que concurrieron en la anterior cita con las urnas. En concreto, han denunciado el "transfuguismo" de Noemí Santana, la única diputada electa por dicha confluencia, y han criticado el "bloqueo total y absoluto" que han sufrido todas sus iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Finalmente, frente a la actitud de la izquierda afincada en Madrid, Drago Canarias ha querido reivindicar su propia gestión, asegurando que ellos sí han cumplido "escrupulosamente" con los acuerdos firmados y con su "deber de transparencia" ante los votantes. Para la formación de estricta obediencia canaria, la rigurosidad y la palabra dada a los ciudadanos de las islas eran de "obligado cumplimiento", unos valores que, a la luz de los acontecimientos, consideran "totalmente ausentes" tanto en el PSOE como en "sus antiguos aliados parlamentarios" durante estos últimos cuatro años, han concluido desde la formación política.