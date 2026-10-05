El Ayuntamiento de Candelaria publica el listado provisional de las Ayudas al Estudio 2026-2027

El Ayuntamiento de Candelaria ha publicado el listado provisional de las Ayudas al Estudio para este 2026-2027.

Unas ayudas que cuentan con la cuantía de 180 euros para material escolar en educación Infantil, 240 euros para material educativo y dispositivos tecnológicos en Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos de Grado Medio.

Además de 400 euros para desplazamiento en estudios en centros públicos fuera de Candelaria y como novedad, las familias podrán destinar hasta el 50 % de la ayuda a ropa y calzado deportivo para la asignatura de Educación Física (uniforme, chándal y tenis). El resto del dinero se destina a material escolar o dispositivos digitales, han destacado desde el consistorio.

Pueden consultar el listado de las personas que reciben la ayuda en el enlace de la sede electrónica del Ayuntamiento de Candelaria. En el caso de que no estén de acuerdo con el resultado, tienen cinco días hábiles desde la publicación para presentar alegaciones.