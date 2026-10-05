El Cabildo de Tenerife impulsa la producción de miel con casi 20.000 euros a seis productores locales

El Cabildo de Tenerife, a través de la consejería de Sector Primario, ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinada a la producción de miel de Tenerife para el ejercicio 2026, una línea de apoyo por la que se ha concedido casi 20.000 euros a seis productores locales para sufragar los costes de diseño gráfico e impresión de nuevas etiquetas.

El consejero responsable del área, Valentín González, destaca la importancia de "seguir impulsando la actividad de nuestro sector primario", y en este caso concreto, pone en valor que "desde el Cabildo seguimos promoviendo la profesionalización y la mejora de la presentación de nuestros productos locales", asegurando que "cuidar la imagen de la Miel de Tenerife, avalada por su Denominación de Origen Protegida, es fundamental para incrementar su competitividad en el mercado, destacar su excelencia y ofrecer al consumidor un producto que refleja la identidad y el esfuerzo de nuestros apicultores".

Para González, esta medida incide en "favorecer la diferenciación, el valor añadido y la comercialización de la miel tinerfeña en los canales de venta habituales".

El consejero de Sector Primario concluye que "el respaldo institucional al sector apícola responde a criterios de sostenibilidad ambiental y estabilidad económica territorial, dado que las abejas desempeñan un papel fundamental como agentes polinizadores imprescindibles para la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los ecosistemas agrícolas de la isla".

Asimismo, señala que "proteger y fomentar la actividad apícola garantiza la preservación del patrimonio natural de Tenerife, asegurando la viabilidad de la flora autóctona y la productividad de los cultivos locales dependientes de la polinización".