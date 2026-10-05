El INE confirma el récord de turistas en Canarias con casi 15,7 millones en 2025

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha actualizado la estadística oficial y las cifras confirman la solidez de la principal industria de las islas. Durante el año 2025, Canarias recibió 15.693.643 turistas extranjeros, una subida constante respecto a los 15.227.841 anotados en 2024. La serie de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) ratifica que los viajeros continúan eligiendo el archipiélago de forma preferente, consolidando una trayectoria ascendente que disipa las dudas sobre el agotamiento del destino.

El camino tras el parón

Para entender la dimensión de este registro conviene mirar la serie temporal de la última década. En 2016, las islas computaban 13,2 millones de visitantes foráneos, alcanzando un techo provisional en 2017 con 14,2 millones. Después de ejercicios estabilizados en torno a los 13 millones en 2018 y 2019, el verdadero impacto llegó en 2020 con la parálisis mundial. Aquel año, el cierre de fronteras redujo la afluencia a apenas 3,7 millones de personas, seguido por un repunte de 5,2 millones en 2021.

La remontada no provino de planes administrativos, sino del pulso de miles de trabajadores, transportistas, hoteleros y autónomos. En 2022 el flujo ascendió a 12,3 millones, escaló hasta rozar los 14 millones en 2023 y rebasó los 15 millones en 2024. El balance de 2025 demuestra la resiliencia del sector privado insular, que recompuso rutas aéreas y modernizó servicios en un mercado internacional exigente.

Generación de oportunidades

Detrás de cada visitante se sostienen empleos en la hostelería, el comercio de barrio, el transporte y el sector primario. Son miles de familias canarias las que dependen de esta actividad, que aporta los ingresos tributarios con los que se financian los servicios esenciales del archipiélago.

En el último año, el debate político se ha centrado en señalar al visitante como origen de tensiones cotidianas como el precio del alquiler o el colapso vial. Sin embargo, los datos reflejan que la demanda exterior es una fortaleza económica. La carencia de vivienda protegida, la lentitud burocrática para liberar suelo y el retraso en obras hidráulicas o viarias derivan de una gestión pública deficiente, no del dinamismo de un sector que genera riqueza sin tutelas.

Retos para la competitividad

El horizonte de las islas no pasa por poner barreras a la libre llegada de viajeros, sino por elevar el valor de cada estancia y garantizar un entorno seguro para quien arriesga su capital. La seguridad jurídica y el alivio normativo son indispensables para que los negocios renueven sus instalaciones y mejoren sus plantillas sin tropezar con trabas constantes.

Canarias acredita que su tejido productivo funciona. Con casi 15,7 millones de turistas anuales, el archipiélago mantiene su atractivo global. Preservar este motor exige entender que el bienestar de los canarios depende de facilitar la iniciativa privada y permitir que las empresas sigan compitiendo en libertad.