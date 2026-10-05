El TSJC avala el despido de un empleado que llamó "chihuahua" a una compañera y desobedeció órdenes

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la procedencia del despido disciplinario de un trabajador de supermercado por varios episodios de desobediencia, faltas de respeto a compañeras y actuaciones contrarias a las normas de la empresa.

La sentencia, dictada el 10 de septiembre de 2026 por la Sala de lo Social con sede en Las Palmas, desestima el recurso presentado por el empleado y confirma íntegramente la resolución anterior. El trabajador no tendrá derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

El empleado trabajaba como dependiente desde julio de 2023 y fue despedido por una serie de hechos ocurridos entre el 8 de marzo y el 5 de abril de 2025.

Se negó a realizar varias tareas

Entre las conductas acreditadas figura su negativa a sacar etiquetas de vino, trasladar un producto a otro establecimiento cercano y trabajar en la sección de carnicería.

En relación con esta última tarea, el trabajador manifestó que no podía trabajar con cuchillos porque había tenido un sueño recurrente en el que, después de ser despedido, los utilizaba para matar a un apoderado de la empresa y a una encargada de otro centro.

La empresa optó entonces por trasladarlo a otra sección.

El TSJC señala que esta manifestación podría ser considerada una "amenaza velada" y que, en cualquier caso, resultaba impropia e inadecuada.

Insultos y problemas con el fichaje

La sentencia también considera probado que, durante una discusión por la limpieza de unas neveras, el trabajador silbó a una compañera y la llamó "chihuahua".

El tribunal considera que esa conducta supone una ofensa grave que afecta a la dignidad de la trabajadora y sostiene que no resulta admisible en ningún contexto.

En otro episodio, el empleado pidió a una compañera que fichara por él, le ofreció su DNI y le solicitó que introdujera la palabra "puta" en el registro. La trabajadora se negó y finalmente realizó él mismo el fichaje de manera ordinaria.

También quedó acreditado un error durante el cobro de una compra de 113,21 euros, por la que únicamente cargó 13,21 euros. La empresa localizó posteriormente al cliente y recuperó la diferencia.

El tribunal aprecia una conducta reiterada

La Sala considera que los hechos no pueden analizarse como incidentes aislados, sino que muestran una actitud reiterada de incumplimiento de las órdenes e instrucciones de sus superiores.

El TSJC califica la conducta como "contumaz, rebelde y tenaz" y concluye que los incumplimientos fueron graves, culpables y reiterados, encajando en una infracción muy grave del convenio colectivo aplicable.

La resolución también considera acreditadas las faltas graves de respeto hacia las compañeras y entiende que el conjunto de los hechos justifica la máxima sanción disciplinaria.

El TSJC confirma así que el despido fue ajustado a derecho, sin indemnización ni salarios de tramitación para el trabajador.