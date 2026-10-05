Gran Canaria lleva a las aulas siglo y medio de historia turística con un manual de 14 capítulos

Gran Canaria contará con un nuevo recurso educativo para estudiar cómo el turismo ha transformado la economía, la sociedad, la cultura y el territorio insular durante su evolución histórica.

El proyecto incluye el Manual para Docentes. Gran Canaria, Continente Temático en Miniatura. Una historia grancanaria del turismo, elaborado y coordinado por el periodista e historiador del turismo Míchel Jorge Millares.

La publicación está dirigida principalmente a estudiantes y profesionales en formación, aunque será de libre acceso y su autor recomienda su utilización a partir de Secundaria.

De las Islas Afortunadas al turismo de masas

El manual estructura la historia turística de Gran Canaria en 14 capítulos. El recorrido comienza con el mito de las Islas Afortunadas y las primeras crónicas de viajeros, y continúa con la llegada de científicos, el turismo de salud, la construcción de la imagen turística de la isla y la aparición del turismo de masas.

También aborda el desarrollo de Maspalomas Costa Canaria, la profesionalización del sector, la protección del territorio, los cambios en la promoción turística y la evolución de conceptos como la calidad y la sostenibilidad.

La guía incorpora además contenidos sobre PIB, planificación estratégica, agua y energía, oferta alojativa, población y productos turísticos, junto con actividades vinculadas a la literatura, la música, la fotografía, la economía y el marketing.

Presentaciones en FP y Universidad

Turismo de Gran Canaria llevará el proyecto a centros de Formación Profesional con estudios relacionados con el sector en Maspalomas, Agüimes y Las Palmas de Gran Canaria.

También se celebrarán encuentros con alumnado de grados y másteres universitarios vinculados al turismo.

El objetivo es que quienes se preparan para trabajar en esta industria conozcan no solo su funcionamiento actual, sino también los cambios sociales, las crisis y las transformaciones que han acompañado al turismo durante aproximadamente siglo y medio de presencia en Gran Canaria.

La iniciativa forma parte de la conmemoración de los 50 años de Turismo de Gran Canaria, cuyo origen se remonta al antiguo Patronato Provincial de Turismo de Las Palmas, creado en 1975.