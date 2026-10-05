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Canarias

Herido con 61 años tras ser atropellado por un patinete en Santa Cruz de Tenerife

El hombre presentaba varios traumatismos de pronóstico moderado y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Redacción Lanzarote
El hombre presentaba varios traumatismos de pronóstico moderado y fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) | Servicio de Urgencias Canario

Un hombre ha resultado herido este lunes tras ser atropellado por un patinete en Tenerife. El incidente tuvo lugar sobre las 09.16 horas, en la calle Pasaje Aguajilba, en Santa Cruz de Tenerife.

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Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), un hombre de 61 años resultó herido y presentaba varios traumatismos de pronóstico moderado y tuvo que ser trasladado en ambulancia de soporte vital básico, al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Hasta la zona llegó el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la policía local, cuyos efectivos instruyeron las diligencias oportunas.

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