La reforma de la Ley del Suelo eleva hasta el 40% la reserva para vivienda pública

La actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias elevará hasta el 40% la reserva de suelo destinada a vivienda pública en determinados ámbitos si supera ahora su tramitación parlamentaria.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes el texto definitivo del proyecto, que será remitido al Parlamento de Canarias después de incorporar las observaciones realizadas por el Consejo Consultivo.

La propuesta parte de la Ley del Suelo de 2017 y plantea cambios para adaptarla a cuestiones como el acceso a la vivienda, el crecimiento demográfico, la protección territorial y las medidas frente al cambio climático.

Más suelo para vivienda pública

Uno de los principales cambios afecta a la disponibilidad de suelo para vivienda protegida.

En suelo urbanizable, la reserva prevista pasa del 30% al 40%, mientras que en suelo urbano consolidado aumenta del 10% al 20%.

El Gobierno presenta esta modificación como una de las herramientas para incrementar la disponibilidad de suelo destinado a vivienda pública en Canarias.

Sanciones de hasta 600.000 euros

La reforma se estructura en cinco grandes áreas: protección del territorio, agilización del planeamiento, vivienda pública, apoyo a municipios con retos demográficos y refuerzo del sector primario.

En materia de disciplina territorial, las sanciones podrán alcanzar los 600.000 euros y se ampliarán los plazos de tramitación para tratar de evitar que los expedientes prescriban.

El Ejecutivo calcula además una reducción del 30% en los plazos de tramitación de los instrumentos de ordenación y un 40% menos de documentación en determinados procedimientos.

Cambios para municipios y sector primario

El texto contempla también medidas específicas para municipios afectados por pérdida o envejecimiento de población, como un acceso prioritario a ayudas y subvenciones destinadas a actualizar su planeamiento.

En el ámbito agrario, se permitirá la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.

La propuesta también incorpora cambios en la evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales tras las observaciones del Consejo Consultivo.

El proyecto llega ahora al Parlamento de Canarias, donde deberá continuar su tramitación antes de que las modificaciones puedan convertirse en norma definitiva.