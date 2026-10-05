La violencia obliga a suspender el partido de Copa del Rey entre el Güímar y el Sporting de Hortaleza

La Guardia Civil intervino este domingo en Güímar después de varios incidentes violentos que obligaron a suspender el partido de la fase previa de la Copa del Rey entre el Atlético Unión Güímar y el AD Sporting de Hortaleza.

El encuentro estaba previsto para las 12:00 horas en el estadio municipal Tasagaya-José Ramos y había generado expectación entre los aficionados, ya que el vencedor tendría la oportunidad de continuar adelante en el torneo y enfrentarse posteriormente a un equipo de Primera División.

El autobús visitante, apedreado

Los problemas comenzaron antes del inicio del partido. A la llegada del conjunto madrileño a las inmediaciones del estadio, un grupo de individuos con el rostro cubierto apedreó el autobús del Sporting de Hortaleza.

Varios aficionados grabaron los hechos y las imágenes, posteriormente difundidas en redes sociales y medios locales, muestran el ataque al vehículo mientras la expedición visitante llegaba al recinto deportivo.

La tensión continuó una vez dentro del estadio. Cuando apenas faltaban unos minutos para el comienzo del encuentro se produjeron nuevos incidentes en las instalaciones.

El entrenador del Atlético Unión Güímar aseguró además ante los micrófonos de Radio Televisión Canaria que había sufrido una agresión por parte de integrantes del cuerpo técnico del conjunto visitante.

El Sporting no salta al campo

Ante la situación, el AD Sporting de Hortaleza decidió finalmente no disputar el encuentro al considerar que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad necesarias.

El partido contaba con un dispositivo policial reforzado, pero los incidentes registrados antes de su comienzo terminaron por impedir que el balón llegara a rodar.

La Guardia Civil intervino para controlar la situación y restablecer el orden en el recinto. Los hechos están siendo investigados para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables del ataque al autobús y determinar las posibles responsabilidades por los incidentes registrados en torno al encuentro.