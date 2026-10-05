Las licitaciones públicas crecen en Canarias pero no se traducen en obras reales

Anunciar partidas millonarias en los presupuestos oficiales no equivale a transformar la realidad económica de una región. La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha puesto cifras a un desajuste estructural que lastra el desarrollo del archipiélago: el volumen de licitaciones públicas aumenta sobre el papel, pero una parte significativa de los proyectos no llega a ejecutarse por falta de concurrencia empresarial.

El presidente de la institución cameral, Santiago Sesé, ha advertido de que la simple dotación presupuestaria resulta estéril si los pliegos de contratación no se diseñan bajo condiciones viables de mercado. Las empresas del sector de la construcción cuentan con capacidad operativa, pero no pueden comprometer su viabilidad en contratos a largo plazo cuyos precios permanecen blindados frente a la inflación de materiales y mano de obra.

El espejismo de las cifras oficiales

Los datos del segundo trimestre reflejan un incremento interanual del 30,4% en la licitación oficial de obra pública. Sin embargo, el desglose estadístico desmiente cualquier lectura triunfalista: mientras la edificación avanzó un 112,2%, la obra civil experimentó un retroceso del 40,4%.

Este descenso golpea directamente a proyectos de calado en áreas estratégicas como la gestión del agua, las conexiones viarias, los puertos y la energía. La brecha entre lo que la Administración proyecta en los despachos y lo que las constructoras pueden asumir sobre el terreno se traduce en concursos desiertos. El procedimiento administrativo consume recursos y plazos burocráticos, pero la obra no arranca y el servicio planificado queda en el aire.

El precedente de Tenerife Sur

El ejemplo más representativo de esta desconexión ocurrió con la remodelación integral del aeropuerto Tenerife Sur. La licitación promovida por Aena, dotada con 464,1 millones de euros, quedó desierta tras fijar un periodo de ejecución de 96 meses sin mecanismos automáticos de compensación ante cambios imprevistos en los costes.

Ningún operador privado asume un riesgo unilateral a ocho años vista bajo supuestos de costes invariables. La Cámara de Comercio subraya que el resultado de este concurso demuestra que la cuantía del contrato no basta si el marco normativo ignora las dinámicas más elementales de la inversón y la gestión del riesgo.

Equilibrio entre riesgo y certidumbre

Para que las partidas públicas generen actividad productiva y mejoren las infraestructuras insulares, la contratación debe abandonar la rigidez actual. Sesé no plantea eliminar la asunción de riesgos inherente a la actividad mercantil, sino repartir las cargas de manera equitativa entre los entes públicos y las empresas adjudicatarias mediante cláusulas de revisión periódica.

Canarias acumula déficits palpables en vivienda asequible, saneamiento hídrico y conectividad. Persistir en pliegos técnicos que trasladan toda la volatilidad al contratista solo asegura más retrasos, mayores costes por repetición de trámites y una parálisis que frena la competitividad del tejido productivo insular.