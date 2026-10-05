Marruecos reactiva la ruta atlántica tras el cierre por Ceuta y triplica la presión sobre las Islas

El blindaje ejecutado en la ciudad autónoma de Ceuta durante este verano ha provocado un efecto colateral directo sobre las Islas Canarias. La decisión de reforzar la vigilancia en el norte de África ha cerrado una puerta terrestre para abrir otra marítima, mucho más extensa y compleja de vigilar. La ruta atlántica experimenta una reactivación sin precedentes a corto plazo. Solo en el mes de septiembre, las llegadas irregulares a las costas canarias se han triplicado respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos oficiales del Ministerio del Interior reflejan una realidad que la sociedad isleña asimila a diario en sus puertos. Aunque en el cómputo global de 2026 la cifra total de llegadas se sitúa en 7.133 personas, inferior a la del ejercicio pasado, la tendencia del último trimestre enciende las alarmas en el Ejecutivo regional. Entre julio y septiembre desembarcaron en el Archipiélago 3.425 inmigrantes, prácticamente el doble que en el verano de 2025. El Estado central contiene la presión en la Península mientras el caudal inunda, de nuevo, la frontera sur de Europa.

Lanzarote y El Hierro asumen el impacto

La estadística general esconde una profunda asimetría geográfica. Dos islas soportan casi la totalidad del coste logístico, económico y humano. El Hierro y Lanzarote concentran cerca del 80% de las llegadas en pateras y cayucos durante este año. Hablamos de 5.600 personas que exigen atención inmediata en territorios con recursos limitados y economías locales muy dependientes de la estabilidad de sus servicios públicos.

El caso de El Hierro resulta paradigmático. La isla más occidental, con una población residente escasa, se mantiene como el principal destino de quienes atraviesan el océano. Hasta sus muelles han llegado 3.515 personas rescatadas, lo que representa la mitad de toda la inmigración recibida en Canarias. Lanzarote, por su parte, ha documentado la entrada de 2.133 personas a lo largo del año. Septiembre marcó el punto de inflexión definitivo con 2.100 llegadas en tan solo treinta días, frente a las apenas 737 registradas doce meses atrás. Pequeñas administraciones insulares asumen retos demográficos y de seguridad que competen en exclusiva al Ejecutivo nacional.

Marruecos como origen del negocio

Este desplazamiento de los flujos migratorios trae consigo un cambio en la procedencia de las embarcaciones. Las fuentes policiales confirman que seis de cada diez pateras zarpan ahora desde las costas de Marruecos. El año pasado el escenario era radicalmente distinto; el peso de la ruta recaía sobre Mauritania y el reino alauí apenas representaba el 30% de las salidas.

Al blindar el paso hacia Ceuta tras las avalanchas de julio, las redes de tráfico de personas han redirigido su modelo de negocio. Como cualquier mercado negro, las mafias buscan la vía de menor resistencia y mayor rentabilidad. Las consecuencias de esta readaptación las pagan los servicios de emergencia, los cabildos y los contribuyentes canarios, que observan cómo la diplomacia fracasa a la hora de estabilizar la frontera de forma duradera.

Saturación en la red de menores

El impacto más crítico de esta crisis se concentra en el sistema de acogida de menores no acompañados. Durante el último mes, 216 niños y adolescentes han llegado a las Islas. La red autonómica tutela en este momento a 2.600 menores, una cifra que obliga a mantener activada la situación de contingencia de forma permanente.

Los centros operan triplicando su capacidad real. Este escenario fuerza la aplicación de la ley estatal para derivar a los menores hacia otras comunidades autónomas, un mecanismo burocrático que siempre avanza a un ritmo mucho más lento que los desembarcos. El verdadero riesgo para la viabilidad del sistema reside en que las entradas continúen superando con creces a las salidas. La solidaridad de la región tiene un límite físico y presupuestario que las arcas públicas no pueden estirar al infinito.

Un otoño bajo máxima presión operativa

Las perspectivas a corto plazo apuntan a un empeoramiento. Las fuerzas de seguridad del Estado anticipan un mes de octubre de máxima tensión. La disminución de los controles en las costas africanas coincide con el periodo de mejores condiciones meteorológicas para la navegación. Las aguas calmadas actúan como un incentivo para quienes operan el tráfico de personas.

Canarias encara la recta final de 2026 asumiendo el coste del fracaso migratorio general. El cerrojazo en otras fronteras acaba repercutiendo siempre sobre las Islas, consolidando al Archipiélago como el muro de contención de un Estado que carece de la previsión necesaria para proteger sus dominios y garantizar el orden.