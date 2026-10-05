Nira Fierro usa a Maricarmen para culpa del fracaso en vivienda a la derecha

La imagen de una mujer de ochenta y siete años perdiendo su hogar sacude la conciencia. Es un drama palpable y humano. Ante una escena de este calibre, la reacción natural de cualquier sociedad sana es buscar soluciones para que no se repita. Sin embargo, la respuesta de la secretaria de Organización del PSOE en Canarias, Nira Fierro, ha consistido en buscar culpables en la bancada contraria. Según sus palabras, este desahucio retransmitido en directo es un reflejo de la indignidad de la derecha, a la que acusa de servir a unos pocos y no a los intereses generales.

El argumento de la dirigente socialista tropieza frontalmente con el calendario y la hemeroteca. El Partido Socialista lleva gobernando España desde el año 2018. Son ya ocho años en el poder, tiempo suficiente para aplicar su visión del mercado. Ocho años controlando el Boletín Oficial del Estado, diseñando los presupuestos generales y redactando las normativas que rigen el sector inmobiliario actual. Responsabilizar a la oposición de los efectos de las políticas vigentes supone un ejercicio de escapismo inaudito. La vivienda es hoy un problema mucho mayor que cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Ese deterioro progresivo se ha gestado bajo su mandato y con su firma.

El caso concreto de la anciana desahuciada encierra una paradoja histórica que el relato oficial prefiere silenciar. La inquilina disfrutaba de un contrato de renta antigua, un modelo que brindaba una estabilidad vitalicia a los arrendatarios. Fue precisamente el PSOE quien derogó la ley de alquileres de la época de Franco. Aquellas reformas de los gobiernos socialistas, diseñadas para dinamizar un mercado entonces bloqueado, acabaron con la prórroga forzosa y abrieron la puerta a que los propietarios recuperaran las viviendas o actualizaran las rentas. Señalar hoy a la derecha por los desahucios derivados del marco legal que el propio socialismo instauró resulta un acto de cinismo político difícil de justificar.

Los discursos no construyen casas

La crisis de la vivienda no se soluciona con discursos. El origen del problema es la falta de oferta. Durante estos ocho años, las políticas del Gobierno central se han centrado en penalizar al propietario y generar una asfixiante inseguridad jurídica. Cuando la legislación desprotege a quien posee un inmueble frente a la morosidad o la ocupación, la reacción económica es automática y los pisos se retiran del circuito del alquiler residencial. Sin inmuebles disponibles, los precios se disparan, expulsando a las familias trabajadoras y a los jóvenes. Se ataca la rentabilidad y se obtiene escasez.

En Canarias, este fenómeno adquiere tintes de auténtica emergencia social. La limitación territorial de las islas y el crecimiento demográfico exigen un dinamismo inmobiliario que ahora mismo es inexistente. Durante la pasada legislatura, con el socialismo al frente del Gobierno autonómico a través del Pacto de las Flores, la promoción de vivienda pública fue prácticamente nula. La administración regional no fue capaz de liberar suelo ni de reducir la burocracia para incentivar al sector privado a ampliar el parque de viviendas. Prometieron soluciones de emergencia, pero la gestión real se limitó a la propaganda. Muchos propietarios canarios han optado por mantener sus casas vacías antes que arriesgarse a perder el control de su propiedad bajo la actual Ley de Vivienda nacional.

Falta de autocrítica

Exigir a la oposición una reflexión sobre su utilidad pública mientras se ostenta el poder ejecutivo es una táctica para desviar la atención del propio fracaso. Las manifestaciones en la calle reflejan un hartazgo real ante una situación insostenible. Los ciudadanos no encuentran un techo asequible, pero la culpa siempre recae en quien no aprueba las leyes. La inmensa mayoría de la gente normal, a la que alude Fierro, no necesita que los políticos crucen acusaciones en los atriles. Necesita que el precio del alquiler baje. Eso solo ocurre cuando hay más viviendas en el mercado, un hito imposible de alcanzar si se sigue castigando a quien invierte.

El intervencionismo ha demostrado su fracaso en cada ciudad donde se ha aplicado. Congelar rentas o estigmatizar al tenedor de vivienda no ha construido un solo piso en el archipiélago. Al contrario, ha asfixiado un sector que necesita seguridad jurídica. Si el socialismo quiere encontrar a los responsables de esta crisis habitacional, debería dejar de mirar a la derecha y repasar el balance de sus propios años de gestión. Las lágrimas ante el drama ajeno pierden su efecto cuando quien llora tiene la potestad de cambiar las cosas y elige la confrontación en lugar de incentivar la oferta.