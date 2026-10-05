Prisión para el conductor ebrio y sin carné que mató a una mujer en La Palma

El Juzgado de Guardia de Los Llanos de Aridane, en la isla canaria de La Palma, ha dictado este lunes una contundente resolución al acordar el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el individuo acusado de atropellar mortalmente a una mujer de avanzada edad. La decisión judicial se produce después de que el implicado prestara declaración ante el magistrado, enfrentándose a un horizonte penal sumamente complejo debido a la gravedad de sus actos.

Los trágicos hechos tuvieron lugar durante la noche del pasado sábado en el barrio de Argual, una zona habitualmente tranquila del municipio palmero. Según las primeras investigaciones y los atestados policiales, el hombre de 33 años circulaba de forma temeraria cuando perdió el control y arrolló a la víctima, una mujer de 75 años que perdió la vida a causa del violento impacto. Lejos de detener su marcha para auxiliar a la accidentada, el conductor decidió darse a la fuga, dejando a la mujer tendida en la vía pública.

La rápida y eficaz intervención de la Guardia Civil resultó determinante para la pronta localización y posterior detención del presunto responsable. Durante el operativo, los agentes del Instituto Armado comprobaron no solo que el sujeto intentaba evadir la acción de la justicia, sino que además incurría en graves infracciones. Las diligencias confirmaron que el detenido circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y, lo que agrava aún más su situación legal, fue imputado por conducir sin carné, demostrando un absoluto desprecio por las normas básicas de circulación.

Actualmente, la autoridad judicial mantiene al implicado investigado como presunto autor de un concurso de delitos de extrema gravedad. En primer lugar, se le acusa de un homicidio imprudente, al haber causado la muerte de la anciana debido a su conducción negligente. A esta acusación se suman el delito de abandono del lugar del siniestro, una figura penal destinada a castigar con mayor dureza a quienes omiten el deber de socorro tras causar un accidente, y dos delitos contra la seguridad vial recogidos en el Código Penal: uno por carecer del permiso de conducción y otro por superar las tasas de alcoholemia permitidas.

Este fatal suceso ha conmocionado a la localidad de Los Llanos de Aridane, recordando una vez más el enorme peligro que supone la letal combinación de alcohol y volante. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan instruyendo las diligencias pertinentes, recabando pruebas periciales y tomando declaración a posibles testigos para conformar un atestado sólido de cara al futuro procedimiento judicial que determinará la condena definitiva del acusado.