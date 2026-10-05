Salvamento Marítimo rescata a 55 inmigrantes al sur de El Hierro

La embarcación de rescate salvamar Navia ha localizado a lo largo de la mañana de este lunes un cayuco en el que viajaban 55 inmigrantes ilegales, todos ellos varones adultos y de origen subsahariano, que navegaban a unos 20 kilómetros al sur de la localidad de La Restinga, situada en la isla canaria de El Hierro.

La alerta se desencadenó a primera hora de la mañana cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó la presencia de una embarcación sospechosa que se aproximaba a las costas del archipiélago. El eco del radar situó el objetivo a unos 19,4 kilómetros —aproximadamente 10,5 millas náuticas— al sur del puerto pesquero herreño. Ante esta situación, el Centro de Salvamento Marítimo de Tenerife asumió la coordinación del operativo y movilizó de inmediato a la citada salvamar.

Una vez que la embarcación de Salvamento Marítimo alcanzó la posición del cayuco, procedió a escoltar la precaria nave para garantizar que llegara de forma segura hasta tierra firme. La operación concluyó sin mayores contratiempos marítimos y el navío alcanzó los muelles sobre las 10:48 horas de la mañana.

A su llegada a las instalaciones portuarias, los ocupantes fueron recibidos por el habitual dispositivo sanitario y de seguridad, integrado por efectivos policiales y miembros de los servicios de emergencia. Tras una primera valoración a pie de muelle, el personal médico confirmó que la mayoría de los hombres se encontraba en un estado de salud aparentemente bueno. No obstante, los facultativos ordenaron el traslado al hospital insular de tres de los subsaharianos para que recibieran una atención más exhaustiva debido a su estado físico.

Este nuevo desembarco pone de manifiesto la continua llegada de contingentes a través de la denominada Ruta Canaria, que se ha consolidado como una de las principales vías de entrada hacia Europa. En los últimos meses, la isla de El Hierro, pese a su reducido tamaño y menor población, ha soportado una enorme presión asistencial, convirtiéndose en el epicentro de la crisis migratoria que afecta al conjunto del archipiélago.

Las autoridades locales y autonómicas han reclamado en reiteradas ocasiones al Gobierno de la nación una mayor implicación y recursos para hacer frente a esta constante llegada de cayucos. Mientras tanto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan trabajando diariamente en el control de fronteras y en los posteriores traslados hacia el territorio peninsular para descongestionar los centros de acogida de las islas.