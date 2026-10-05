STEC-IC denuncia el estado de los centros educativos ante las altas temperaturas en Canarias

El STEC-IC en Canarias ha denunciado ante Inspección de Trabajo la situación de los centros educativos ante las altas temperaturas y exige "dimisiones" ante esta "aberrante" gestión, han informado desde el sindicato.

La denuncia quiere poner en manifiesto las "condiciones que soportan" los centros educativos ante episodios climatológicos adversos, como las altas temperaturas, y exigir que se "garanticen unas condiciones de trabajo adecuadas y seguras" para el conjunto de la comunidad educativa.

Además, el sindicato exige la "dimisión" del Consejero de Educación, Hipólito Suárez, y del Director General de Infraestructuras y Equipamientos, Iván González Carro, ante una situación que considera "incompatible con la seguridad, la salud y la dignidad" que deben garantizarse en los centros educativos.



El sindicato ha dejado claro que llevan años denunciando el estado de las infraestructuras educativas de Canarias. "Ya no hablamos de una incidencia aislada, de una ola de calor excepcional, ni de un centro concreto. Hablamos de goteras, humedades, aulas inutilizadas, instalaciones eléctricas obsoletas, paredes agrietadas, amianto, barracones, sistemas contra incendios inoperativos, falta de espacios de sombra, centros sin adaptar a las altas temperaturas y obras que interfieren con la actividad lectiva", han criticado desde el sindicato.

Desde STEC-IC ponen el foco en las consecuencias que tiene ese estado de las aulas para los alumnos, que tienen derecho a acudir a clase "sin que las deficiencias de su centro comprometan su seguridad, su salud o su bienestar". De alumnado con mayores necesidades de apoyo que "no puede ser condenado a estudiar en instalaciones deficientes". También la situación para los trabajadores y trabajadoras que tienen "derecho a desarrollar su actividad en condiciones seguras y saludables".

Llevamos años escuchando hablar de protocolos, planes y futuras actuaciones mientras miles de docentes y estudiantes continúan expuestos a temperaturas que pueden provocar mareos, deshidratación y golpes de calor. La respuesta vuelve a ser lo que tendría que ser una excepcionalidad: reducir actividad, suspender la presencialidad y mandar a alumnado y profesorado a casa. Cerrar un centro no climatiza un aula. Un protocolo no elimina el amianto. Un plan no repara una gotera. Un anuncio no arregla una instalación eléctrica. Y mandar al alumnado a casa no sustituye a la prevención.

Piden que haya "dimisiones"

Desde el sindicato han recalcado la necesidad de que se tomen decisiones al respecto. Por ello, piden la "dimisión inmediata" del Director General de Infraestructuras y Equipamientos, D. Iván González Carro. Desde el STEC-IC, también exigen la "dimisión" del Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, D. Hipólito Alejandro Suárez Nuez.

El sindicato ha destacado que "no pedimos estas dimisiones por un hecho aislado, las exigimos por la acumulación de problemas que STEC-IC el viene denunciando y por considerar agotado el tiempo concedido a quienes tienen la responsabilidad política de solucionarlos". Han añadido, además, que no se debe demorar más la solución. "No vamos a esperar a que ocurra algo grave para exigir lo que debería haberse garantizado antes: prevención, seguridad y unas infraestructuras educativas dignas", han concluido.