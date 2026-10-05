Tenerife ensayará 28 escenarios de emergencia volcánica con evacuaciones y alertas el 22 de octubre

Tenerife pondrá a prueba el próximo 22 de octubre su capacidad de respuesta ante una emergencia volcánica mediante 28 ejercicios que incluirán evacuaciones, avisos ES-Alert, atención a personas vulnerables, alojamiento de desplazados y protección de infraestructuras esenciales.

El simulacro VOLCANEX Tenerife 2026 contará con la participación de más de 40 administraciones, organismos y entidades, además de científicos, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, ayuntamientos y equipos técnicos.

La preparación ha entrado ya en su fase operativa tras la reunión de coordinación celebrada este lunes para cerrar los escenarios, recursos y responsabilidades de cada participante.

Chirche y Aripe serán evacuados

Uno de los principales ejercicios será la evacuación preventiva de Chirche y Aripe, en Guía de Isora.

El escenario introducirá además situaciones que pueden producirse durante una emergencia real, como una persona que se niega a abandonar su vivienda o la localización de una persona encamada que no aparecía inicialmente en el censo.

VOLCANEX se centrará especialmente en la denominada Zona 2B del PAIV, correspondiente a Santiago del Teide y Guía de Isora, un territorio considerado de muy alta amenaza volcánica y en el que conviven población residente, turistas, personas vulnerables e infraestructuras esenciales.

Mayores, turistas y animales

El simulacro pondrá a prueba también la evacuación de personas mayores y con movilidad reducida, así como el traslado de turistas y otros visitantes alojados en establecimientos hoteleros.

Entre los escenarios se encuentran el Hogar Santa Gema, en Santiago del Teide; Las Terrazas de Abama; el Polideportivo de Los Olivos, en Adeje; y los propios núcleos de Chirche y Aripe.

Los ejercicios abarcarán además la evacuación de animales, la movilización del voluntariado, la protección del patrimonio histórico y cultural y la habilitación de albergues provisionales y permanentes.

También se comprobará cómo responden las empresas suministradoras si una emergencia afecta a infraestructuras críticas y compromete la continuidad de servicios básicos.

ES-Alert, drones y centros de coordinación

Los 28 ejercicios servirán para evaluar la coordinación entre el Comité Científico, la dirección del PEVOLCA, el CECOES 112, el CECOPIN, los centros municipales de coordinación y el Puesto de Mando Avanzado.

Durante la jornada se probará el funcionamiento del sistema ES-Alert, los procedimientos de evacuación y alojamiento y la respuesta ante posibles daños en edificios derivados de actividad sísmica.

El operativo incorporará además drones para verificar la afectación de inmuebles y una Oficina de Atención Ciudadana destinada a informar y orientar a la población durante una eventual emergencia.

El simulacro también pondrá a prueba los bulos

La comunicación formará parte de los escenarios de VOLCANEX. Se habilitará un Centro de Recepción de Medios, se simularán ruedas de prensa y se desarrollará un ejercicio específico para comprobar la respuesta de las administraciones ante bulos y desinformación.

El simulacro contará con aproximadamente 400 figurantes para reproducir situaciones próximas a las que podrían producirse durante una emergencia real.

También se instalarán controles de acceso en los distintos escenarios y dos pantallas, una en la plaza de Garachico y otra en la plaza de la Luz, desde las que se podrá seguir el desarrollo del ejercicio.

Tras VOLCANEX, los organismos participantes evaluarán los tiempos de respuesta, las comunicaciones y los problemas detectados para incorporar las conclusiones a los protocolos de emergencia volcánica de Tenerife.