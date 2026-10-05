Torres agita el fantasma de la "traición al pueblo" para blindar al PSOE ante el adelanto electoral del 29-N

La confirmación oficial del adelanto de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, anunciada por el presidente Pedro Sánchez en una declaración institucional desde La Moncloa, ha desencadenado un repliegue inmediato del aparato socialista hacia la retórica de trinchera. Lejos de ofrecer un balance de gestión o una rendición de cuentas sobre los compromisos territoriales pendientes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reaccionó de forma coordinada a través de las redes sociales convirtiendo el anuncio en una proclama de polarización explícita.

El ministro canario ha recurrido a un marco de confrontación maniquea, llamando a «seguir avanzando en derechos para la mayoría social» frente a la amenaza de colocar el destino del país en manos de quienes, a su juicio, «traicionan al pueblo y solo trabajan para quienes más tienen». Esta apelación directa al populismo punitivo evidencia la estrategia de Moncloa para la campaña relámpago: sustituir el debate racional sobre el desgaste institucional por un pánico moral que movilice al electorado mediante el miedo al adversario.

El pánico existencial como cortina de humo ante la gestión

El vocabulario empleado por Torres, marcado por expresiones dramáticas como «nos lo jugamos todo», la exhortación a «seguir luchando» porque «vale la pena» y la promesa de que el PSOE «se va a dejar la piel», responde al manual clásico de supervivencia política ante un escenario de erosión demoscópica. Al encuadrar los comicios del 29 de noviembre en términos de rescate patriótico frente a supuestos «traidores», la cúpula socialista intenta desactivar cualquier análisis crítico sobre las incoherencias y fisuras de la legislatura.

Esta ingeniería del relato busca opacar las flaquezas del Ejecutivo central trasvasando la atención de los problemas de fondo como la inflación galopante, la crisis de accesibilidad a la vivienda o el colapso de los servicios públicos hacia un plebiscito de identidades. Para el ministro Torres, la consigna pasa por homogeneizar el mensaje del partido y disciplinar a las filas de la izquierda bajo el argumento de la amenaza existencial, evitando que la ciudadanía evalúe el grado de cumplimiento de los acuerdos de gobierno.

El papel del ministro canario: ariete de Moncloa frente a las demandas de las islas

La hiperactivación mediática de Ángel Víctor Torres como cortina de protección del sanchismo vuelve a evidenciar el rol que desempeña el expresidente canario en el organigrama del Gobierno de España. En lugar de ejercer como valedor técnico de los desequilibrios que afectan a la periferia insular, Torres asume con disciplina el papel de altavoz ideológico y ariete del PSOE en la batalla nacional.

La estrategia del agitprop socialista obvia que, más allá de la gesticulación en redes sociales, los contribuyentes del archipiélago afrontan la cita de noviembre con asignaturas históricas pendientes de resolución por parte del Estado. La conversión de la campaña en una caza de «traidores al pueblo» pretende amortiguar el impacto del descontento ciudadano, demostrando que la prioridad de Moncloa ante la cita con las urnas no es la rendición de cuentas, sino la construcción de un muro electoral a costa del enfrentamiento social.