Un niño de un año, herido grave tras ser atropellado en Puerto del Rosario

Un niño de un año ha resultado herido grave tras ser atropellado este lunes en la avenida de la Constitución, en Puerto del Rosario, Fuerteventura.

El accidente se produjo sobre las 11:20 horas, cuando una llamada alertó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 de que un vehículo había atropellado a varias personas.

A su llegada, el Servicio de Urgencias Canario atendió al menor, que presentaba un traumatismo de pronóstico grave. Tras ser estabilizado, fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura.

En el mismo atropello resultó herido un hombre de 46 años, que sufrió varias contusiones de carácter leve y también fue trasladado al mismo centro hospitalario.

La Policía Local de Puerto del Rosario reguló el tráfico en la zona e instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del atropello.