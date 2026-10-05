Valido advierte del bloqueo de Madrid: "Las necesidades de Canarias no estarán entre las prioridades del Estado"

El anuncio del adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez ha certificado el colapso de una legislatura caracterizada por la parálisis institucional y la falta de estabilidad de las cuentas públicas. Desde la portavocía de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido ha puesto de manifiesto en Radio MARCA Tenerife la factura que este periodo convulso deja sobre el Archipiélago, recordando que las islas afrontan la nueva cita con las urnas tras años marcados por la ausencia de Presupuestos Generales del Estado. Para la formación nacionalista, el recurso continuado a la prórroga presupuestaria no ha sido un mero inconveniente técnico, sino una decisión política de Madrid que ha postergado de forma sistemática el despliegue de las partidas vinculadas al Régimen Económico y Fiscal (REF) y las inversiones estratégicas en las islas.

La diputada nacionalista ha señalado que España lleva «mucho tiempo» inmersa en una dinámica de permanente precampaña, un contexto que diluye la gestión objetiva de los problemas territoriales en favor del cálculo partidista. En este escenario de interinidad prolongada, las demandas estructurales de Canarias desde la financiación del transporte y el agua hasta la articulación de mecanismos de auxilio ante la crisis migratoria y habitacional han quedado congeladas en los despachos de la capital, supeditadas al enfrentamiento de bloques de la política estatal.

El sesgo del bipartidismo: el olvido del fuero canario ante el 29-N

Durante su intervención en la emisora insular, Valido lanzó un severo aviso ante el panorama que se abre tras el anuncio de las elecciones del 29 de noviembre, remarcando que «los canarios nos vamos a jugar mucho» en unos comicios donde las urgencias del Archipiélago corren el riesgo manifiesto de ser ignoradas. Según argumentó la parlamentaria, los grandes bloques estatales, tanto de la izquierda como de la derecha han demostrado una tendencia sistemática a relegar la agenda canaria en sus prioridades estratégicas cuando disputan el control de Moncloa.

Asimismo, la representante en la Cámara Baja cuestionó la pretensión del Ejecutivo de valerse de la Diputación Permanente del Congreso para convalidar decretos en pleno periodo electoral. Valido advirtió de que «éticamente no se debe hacer» y subrayó que cualquier paquete legislativo de calado debería contar con el refrendo de la Cámara resultante de las urnas, rechazando que la arquitectura parlamentaria se instrumentalice para el uso cortoplacista en plena campaña. Esta fiscalización pone de relieve la exigencia de respeto institucional frente al uso partidista de la legislación de urgencia que suele desplegar el Gobierno central.

La exigencia de una voz propia frente al rodillo de Moncloa

Frente al riesgo de una asimilación total de las agendas autonómicas por la marea electoral nacional, Valido reivindicó la necesidad imperiosa de preservar la obediencia canaria en la Cámara Baja. La diputada advirtió con rotundidad de que «si Canarias no tiene voz de denuncia en el Congreso, no se volverá a hablar de un problema de las islas en la Cámara», evidenciando que los diputados integrados en las disciplinas de los partidos estatales terminan por supeditar los intereses insulares a las órdenes de sus respectivas direcciones en Madrid.

El diagnóstico planteado por Coalición Canaria sitúa al electorado insular ante la disyuntiva de diluir su representación en la pugna estatal o garantizar una voz firme en la Carrera de San Jerónimo. Frente a la retórica de salvación nacional esgrimida desde el poder central, la defensa del Fuero y del autogobierno se erige como la única garantía para evitar que las necesidades reales de la sociedad canaria queden enterradas bajo las prioridades del nuevo Ejecutivo que surja tras el 29-N.