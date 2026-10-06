¿A quién votaremos en Canarias el 29N? Así se eligen diputados, senadores y presidente

España volverá a las urnas el próximo 29 de noviembre después de que Pedro Sánchez haya anunciado este lunes el adelanto de las elecciones generales y la disolución de las Cortes.

Pero cuando un ciudadano de Canarias acuda a votar no elegirá directamente entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal o cualquier otro aspirante a presidir el Gobierno.

Si un elector vota, por ejemplo, al PSOE en Canarias, su voto no va directamente a Pedro Sánchez. Está apoyando la candidatura que ese partido presente al Congreso en su circunscripción electoral. Lo mismo sucede con el resto de formaciones.

Canarias se divide en dos circunscripciones para el Congreso

Para elegir a los diputados, la circunscripción es la provincia. Esto significa que Canarias no funciona como una única circunscripción electoral.

Los residentes en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura participan en la circunscripción de Las Palmas, mientras que Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro pertenecen a la de Santa Cruz de Tenerife.

Cada partido, coalición o agrupación presenta su propia lista de candidatos en cada provincia. Por tanto, una persona que vote en Las Palmas encontrará candidatos diferentes a quien vote en Santa Cruz de Tenerife. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece precisamente que cada provincia constituye una circunscripción para la elección del Congreso.

La papeleta del Congreso incluye el nombre del partido y la relación de candidatos en el orden establecido por la propia formación. El elector escoge una lista completa y no puede seleccionar individualmente qué personas de esa candidatura quiere que obtengan el escaño.

Los escaños se reparten posteriormente entre las candidaturas de cada provincia de acuerdo con sus resultados. No se tienen en cuenta las listas que no alcancen al menos el 3% de los votos válidos de la circunscripción y los puestos obtenidos por cada formación se adjudican a sus candidatos siguiendo el orden en el que aparecen en la lista.

Sánchez, Feijóo o Abascal no tienen por qué aparecer en la papeleta canaria

Esta diferencia explica por qué hablar de unas generales como una elección directa entre los principales líderes nacionales puede inducir a error.

El nombre de un dirigente nacional solo aparecerá en la papeleta del Congreso de la circunscripción por la que se presente. Que una formación anuncie a una persona como aspirante a presidir el Gobierno no significa que todos los españoles voten directamente por ella.

Por ejemplo, un votante canario que apoye a un partido nacional estará contribuyendo a que los candidatos de ese partido por Las Palmas o Santa Cruz de Tenerife consigan representación en el Congreso.

Las candidaturas canarias todavía no están cerradas

A 5 de octubre todavía no se conoce de forma definitiva quién encabezará cada una de las candidaturas que competirán en Canarias el 29N.

El calendario electoral comenzará formalmente con la publicación del decreto de convocatoria en el BOE. Los partidos tendrán hasta el 26 de octubre para presentar sus candidaturas y las primeras listas se publicarán el día 28, antes de que las juntas electorales revisen posibles irregularidades.

Por tanto, será entonces cuando pueda conocerse con certeza quiénes serán los cabezas de lista del PSOE, PP, Vox, Coalición Canaria y del resto de formaciones que finalmente concurran por las dos provincias canarias.

El Senado funciona de forma diferente

La segunda papeleta de unas elecciones generales corresponde al Senado, y en Canarias el sistema cambia de manera importante.

Para la Cámara Alta, la circunscripción no es la provincia, sino cada isla. Gran Canaria y Tenerife eligen tres senadores cada una, mientras que Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro eligen uno respectivamente.

Además, a diferencia del Congreso, el elector puede votar a personas concretas. En Gran Canaria y Tenerife se pueden marcar como máximo dos candidatos, mientras que en las restantes circunscripciones insulares canarias se elige uno. Resultan elegidos quienes obtengan más votos hasta completar los puestos disponibles.

Esto permite incluso elegir candidatos de partidos diferentes en la papeleta del Senado.

Entonces, ¿quién elige al presidente del Gobierno?

El presidente del Gobierno tampoco sale automáticamente de las urnas la noche del 29 de noviembre.

Tras constituirse el nuevo Congreso, el Rey mantiene consultas con los representantes de los grupos políticos y propone un candidato a la Presidencia del Gobierno. Esa persona debe someterse después a una votación de investidura en el Congreso.

En la primera votación necesita mayoría absoluta. Si no la consigue, se celebra una segunda 48 horas después en la que basta con obtener más votos a favor que en contra.

Por eso, cuando Canarias vote el 29N, sus ciudadanos estarán eligiendo a sus representantes en el Congreso y el Senado. Serán después los diputados del nuevo Congreso, incluidos los elegidos en las dos provincias canarias, quienes participen en la decisión sobre quién acaba ocupando la Presidencia del Gobierno.