Abierta la votación a las cinco obras finalistas del cartel del Carnaval de Tenerife 2027

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha abierto este pasado lunes 5 de octubre, a las 19.30 horas, el plazo para la votación popular del cartel anunciador del Carnaval 2027, que este año estará dedicado a Roma Eterna: El imperio del Carnaval.

Las cinco obras finalistas, seleccionadas entre las 41 propuestas presentadas, ya están disponibles en la página web del Carnaval de Tenerife para que el público pueda conocerlas y votar por su favorita. Cada persona podrá emitir un único voto hasta las 19.30 horas del próximo 12 de octubre. El cartel que consiga un mayor número de votos será proclamado como imagen oficial del Carnaval 2027 y su autor o autora recibirá un premio de 12.000 euros. Además, cada uno de los cinco finalistas ha sido premiado con 1.000 euros.

El proceso se inicia después de que las cinco obras finalistas fueran preseleccionadas por el jurado compuesto por Humberto Gonar, periodista y cronista del Carnaval; Santi Castro, diseñador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife; Enrique Camacho, director artístico de las galas del Carnaval 2027; Yeray Piñero, director de los concursos del Carnaval 2027; Erik Air, muralista y grafitero; Astrid González, historiadora y divulgadora del arte; Adjomar González Pérez, diseñador gráfico; y Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recuerda que "el cartelista que consiga hacerse con el máximo galardón pasará a formar parte de la historia de nuestro Carnaval y, por ende, de nuestra ciudad". El regidor municipal añadió que "hemos querido apostar por el talento y por eso se han mejorado las condiciones del concurso, con una mayor dotación económica para el ganador".

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, anima por su parte a "participar en la elección de este emblema de nuestra fiesta, que cada año ilustra la temática, este año ligada al imperio carnavalero que hemos construido entre todos desde que en 1987 se decidió empezar a tematizar el carnaval con Roma".

Las cinco obras preseleccionadas por el jurado para esta fase final y ordenadas por orden alfabético son: ‘La Grandeza de Roma, el alma del Carnaval’, de Ayoze Felipe Gómez, ‘Roma Eterna’, de Eduardo Puyol, ‘Ave Chica, los que van a gozar te saludan’, de Juliana Serrano, ‘Columna Imperii Carnavalis’, de Lucía Casanova y ‘El legado de un imperio’, de Nareme Melián.