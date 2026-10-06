Arranca la contratación de 21 viviendas públicas en Casa Pastores por 4,65 millones

El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha iniciado el expediente de contratación para construir 21 viviendas protegidas y otras tantas plazas de garaje en Casa Pastores, en Santa Lucía de Tirajana.

La promoción se levantará en la calle Pi y Margall, número 13, y cuenta con un valor estimado de 4.649.717,31 euros.

El expediente se tramitará por procedimiento de urgencia para cumplir los plazos de las actuaciones financiadas con fondos europeos y avanzar en la ampliación del parque público de alquiler.

Viviendas para alquiler social o asequible

Las viviendas se incluyen en el Programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a incrementar el número de inmuebles públicos energéticamente eficientes para alquiler social o a precio asequible.

La actuación forma parte de un proyecto más amplio que contempla 126 viviendas protegidas de promoción pública en tres municipios de Gran Canaria.

En Santa Lucía de Tirajana se proyectan 29 viviendas en total: las 21 de Casa Pastores y otras ocho en la calle Severo Ochoa.

Un proyecto de 26,2 millones en Gran Canaria

El programa incluye además la construcción de 45 viviendas en Santa María de Guía y dos promociones de 26 viviendas cada una en Gáldar.

El conjunto de las 126 viviendas alcanza un valor estimado de 26.258.717,45 euros, sin IGIC.

La financiación procede del Instituto Canario de la Vivienda, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El siguiente paso será completar la tramitación del expediente para poder adjudicar las obras de una promoción que añadirá 21 viviendas públicas y 21 plazas de garaje en Casa Pastores.