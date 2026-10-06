Canarias activa la prealerta por lluvias en cinco islas con hasta 20 mm en una hora

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria a partir de las 12:00 horas de este martes 6 de octubre.

La decisión se adopta ante la previsión de precipitaciones intensas asociadas a una elevada humedad de origen tropical y a posibles mecanismos de convección favorecidos por el relieve.

Las lluvias se esperan especialmente durante las tardes y hasta la madrugada, sin que se descarte alguna tormenta ocasional.

Hasta 20 milímetros en una hora

La previsión contempla precipitaciones que podrían alcanzar los 20 milímetros en una hora en las islas centrales y El Hierro.

En Gran Canaria se concentrarían principalmente en las cumbres y medianías del norte y este, mientras que en Tenerife y El Hierro afectarían sobre todo a las medianías y zonas altas del norte, nordeste y sur.

En estas zonas las lluvias podrían ser además persistentes. En Gran Canaria se podrían alcanzar acumulaciones de hasta 40 milímetros en 12 horas, de acuerdo con el aviso de Aemet.

Menor probabilidad de lluvias intensas en La Palma y La Gomera

También se esperan precipitaciones en las medianías del norte y este de La Palma y en las medianías y zonas altas del norte de La Gomera.

En estas dos islas, sin embargo, la probabilidad de que se alcancen las intensidades previstas para Gran Canaria, Tenerife y El Hierro será menor.

La prealerta se activa en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos.

Emergencias recomienda a la población extremar la precaución y seguir las medidas de autoprotección mientras se mantenga este episodio de lluvias.