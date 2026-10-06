Canarias atrae a 16 empresas del cine argentino para captar inversiones estratégicas en el Archipiélago

La llegada a las islas de una misión comercial integrada por 16 empresas de referencia en el sector audiovisual argentino supone la materialización de la estrategia de captación de inversión exterior promovida desde la administración autonómica. La expedición se produce tras los encuentros institucionales y empresariales desarrollados el pasado mes de junio en Buenos Aires por el viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, con la colaboración de la Embajada de España, así como por la presencia institucional en el mercado internacional Ventana Sur en diciembre de 2025.

La agenda de trabajo, coordinada por la plataforma Canary Islands Film que integra a Proexca, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), la Zona Especial Canaria (ZEC), las film commissions de Gran Canaria y Tenerife, y el Clúster Audiovisual de Canarias, responde al objetivo de canalizar el interés del capital privado latinoamericano hacia el Archipiélago. El consejero delegado de Proexca, Pablo Martín Carbajal, ha valorado este desembarco empresarial como el resultado de una labor continuada de prospección orientada a consolidar a las islas como un punto neutro de inversiones estratégicas conectadas con Europa y África.

Infraestructura tecnológica y ventaja competitiva del Archipiélago

Durante su itinerario por Gran Canaria y Tenerife, los directivos de la industria audiovisual del país sudamericano inspeccionan las infraestructuras públicas y privadas disponibles para la producción y postproducción de contenidos de imagen real. En el ámbito grancanario, los representantes empresariales han conocido los platós gestionados por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), donde destaca el rendimiento del Estudio Virtual XR dentro del proyecto Digital Crea.

Por su parte, la programación institucional en Tenerife contempla la revisión de instalaciones técnicas, contactos con el sector local y una recepción oficial con el cónsul embajador de Argentina en Canarias, Luis María Sobrón, enfocada a afianzar la seguridad jurídica y operativa de las inversiones en el Archipiélago. La presencia de estas firmas internacionales no persigue únicamente la localización de escenarios para rodajes puntuales, sino el desarrollo de planes de futuro en régimen de coproducción que permitan asentar actividad industrial de alto valor añadido en las islas.

Diversificación real frente a la inacción estatal

La captación de 16 compañías con proyectos en cartera demuestra la efectividad de los instrumentos fiscales e incentivos regionales cuando se gestionan como palancas de política industrial propia. La unión de un marco normativo previsible y diferencial permite a la comunidad autónoma suplir la lentitud de la administración central en el diseño de planes de diversificación económica adaptados a los territorios insulares.