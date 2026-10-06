Centro de la Familia reclama un pacto a diez años contra la pobreza infantil en Canarias

El fundador del Centro de la Familia, Raimundo Méndez, ha reclamado este martes en el Parlamento de Canarias un pacto a diez años contra la pobreza infantil que permita concentrar recursos y coordinar las políticas que actualmente desarrollan las distintas administraciones.

Durante su comparecencia ante la comisión de estudio sobre la pobreza infantil, Méndez defendió un aumento de la inversión pública y pidió medidas relacionadas con la conciliación, la vivienda, la educación y la atención a las familias.

Entre sus propuestas figura la creación de centros de día municipales para que los menores puedan estudiar y participar en actividades de ocio y alimentación con equipos profesionales.

Más recursos para conciliación y vivienda

Méndez sostuvo que los horarios escolares deberían adaptarse mejor a las necesidades de conciliación de las familias y planteó la posibilidad de ampliar la actividad de los centros educativos durante la mañana y la tarde.

También defendió modificar los modelos educativos para aumentar el contacto con la naturaleza y cuestionó las características de parte de las instalaciones escolares de las islas.

En materia de vivienda, reclamó acelerar la construcción y crear un comisionado específico que permita localizar inmuebles disponibles ante las dificultades de acceso que afrontan numerosas familias.

El fundador del Centro de la Familia también vinculó parte del problema con el alquiler vacacional y aseguró que esta modalidad ha retirado unas 42.000 viviendas del mercado residencial. La cifra fue expuesta por Méndez durante su intervención.

Una tasa turística de un euro por noche

Otra de sus propuestas consiste en implantar una tasa turística de un euro por pernoctación y destinar la recaudación a políticas de apoyo a la infancia y las familias.

Según los cálculos planteados por Méndez ante la comisión, este gravamen podría generar alrededor de 180 millones de euros anuales. Tanto la cifra como la estimación de ingresos forman parte de su propuesta y no de una medida aprobada actualmente.

También alertó sobre el consumo de drogas y el uso excesivo de pantallas entre los jóvenes y pidió reforzar los controles, especialmente en los desplazamientos entre islas.

Atención a menores de familias migrantes

Méndez dedicó parte de su intervención a la situación de los menores pertenecientes a familias migrantes, señalando que las dificultades económicas y laborales de los progenitores pueden derivar en largos periodos sin acompañamiento.

Defendió que las políticas contra la pobreza infantil deben combinar financiación, conciliación y prevención, en lugar de limitarse a actuar cuando las situaciones de vulnerabilidad ya se han agravado.

El Centro de la Familia reclama así que Canarias afronte la pobreza infantil mediante una planificación estable a largo plazo y con medidas coordinadas en vivienda, educación, conciliación y servicios sociales.