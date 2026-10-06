Clavijo: Coalición Canaria es la garantía de voz para Canarias en Madrid

Fernando Clavijo tiene claro cuál quiere que sea el papel de Coalición Canaria después de las elecciones generales del 29 de noviembre: que los votos de los canarios sirvan para defender los intereses de las islas en Madrid. El presidente del Gobierno de Canarias reivindicó durante una entrevista con Gonzalo Castañeda en Canal 4 esRadio la posición propia de su formación frente a la polarización entre PSOE y PP.

"Nosotros estamos con Canarias", resumió Clavijo, que defendió que CC no puede situarse automáticamente a favor o en contra de un Gobierno. Su posición, explicó, debe depender de si las medidas benefician o perjudican a las islas.

El presidente canario recordó que esta estrategia ha permitido a Coalición Canaria alcanzar acuerdos con gobiernos de distinto signo político. Citó, entre otros avances, el 75% de descuento para residentes, la gratuidad del transporte público, fondos para carreteras, el POSEI adicional para los agricultores, recursos para obras hidráulicas y la modificación del Régimen Económico y Fiscal para que la RIC pueda utilizarse para construir viviendas.

"Si puedo aprovecharme de la debilidad de Pedro Sánchez para conseguir cosas para Canarias, lo voy a hacer, como lo haría con Alberto Núñez Feijóo", afirmó.

"No estamos ni con Pedro ni contra Pedro"

Clavijo insistió en que apoyar una medida del Gobierno de Pedro Sánchez cuando es beneficiosa para Canarias no significa respaldar al presidente del Ejecutivo central.

"Yo no estoy ni con Pedro ni contra Pedro", señaló durante la entrevista. "Si hace alguna cosa que beneficie a Canarias, lo voy a apoyar", añadió.

El dirigente nacionalista considera precisamente que la posición de CC adquiere mayor importancia cuando ningún bloque tiene garantizada la mayoría. Por eso, frente a quienes plantean las elecciones como una elección entre Sánchez o Feijóo, Clavijo reivindica que el voto nacionalista puede servir para que Canarias tenga capacidad de negociación.

FERNANDO CLAVIJO

"Si necesitan los votos, Canarias va a tener", explicó al analizar los distintos escenarios que pueden abrirse después del 29-N.

Para Clavijo, esa capacidad de negociación es la que ha permitido históricamente a Canarias conseguir avances independientemente del partido que gobernase en Madrid. Recordó que CC apoyó en distintos momentos tanto a gobiernos del PSOE como del PP y defendió que los resultados obtenidos son la consecuencia de esa capacidad para llegar a acuerdos.

Vivienda, transporte y financiación, en el centro de las demandas

El presidente canario situó además las principales reivindicaciones de las islas en el centro de la próxima campaña electoral.

Entre ellas citó la continuidad del 75% de descuento para residentes, la gratuidad del transporte público, el convenio de carreteras y los recursos necesarios para las obras hidráulicas.

También puso el foco en la vivienda. Clavijo defendió que el problema no se soluciona únicamente con medidas dirigidas a los actuales inquilinos y propietarios, sino que es necesario construir más viviendas.

Durante la entrevista, cifró en cerca de 120.000 las viviendas que, según sus datos, necesita Canarias y defendió un gran acuerdo para aumentar la oferta.

En este contexto, reivindicó también la modificación del REF para permitir que la Reserva para Inversiones en Canarias pueda destinarse a la construcción de vivienda, una medida que, según explicó, permite movilizar financiación para afrontar el problema.

CC quiere ser "imprescindible" en Madrid

Clavijo aseguró que Coalición Canaria afronta las elecciones con el objetivo de duplicar su representación en el Congreso y conseguir entre dos y tres senadores.

"Nosotros salimos a ganar", afirmó, aunque reconoció que se trata de una campaña especialmente complicada por la fuerte polarización entre los grandes bloques.

La estrategia de CC será, según explicó, volver a una campaña de contacto directo con los ciudadanos, "puerta a puerta, casa a casa, peluquería a peluquería, bar a bar", para explicar qué ha conseguido la formación y qué pretende reclamar en Madrid.

El objetivo es claro: que los nacionalistas vuelvan a tener capacidad para decidir en el Congreso cuando sus votos sean necesarios.

"Nosotros aspiramos a ser imprescindibles para la gobernabilidad de España y conseguir cosas para Canarias", afirmó.

Clavijo apuesta por mantener el actual Gobierno de Canarias

El presidente canario también confirmó durante la entrevista que, si los resultados lo permiten, su intención es mantener el actual pacto de Gobierno con el Partido Popular.

Preguntado expresamente por la posibilidad de renovar el Ejecutivo autonómico, Clavijo fue claro: "Si los números dan, la intención mía de Fernando Clavijo es que este Gobierno continúe".

El dirigente nacionalista destacó la relación de confianza con el vicepresidente Manuel Domínguez y defendió el funcionamiento del actual Ejecutivo, asegurando que ha existido "mucha lealtad".

Clavijo afronta así la cita del 29-N reivindicando una posición propia para Coalición Canaria y alejándose de la lógica de bloques. Su mensaje durante la entrevista fue reiterado: los nacionalistas no están llamados a elegir entre unos y otros, sino a utilizar su representación para defender los intereses de Canarias.