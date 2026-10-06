La alcaldesa de Hermigua condenada a un año y 9 meses de inhabilitación por prevaricación

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a la alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente, de ASG, a un año y nueve meses de inhabilitación para ejercer su cargo en política por un delito de prevaricación en el concurso de un quiosco en Los Pescantes, según ha informado EFE este martes.

La condenada ha aceptado la calificación realizada por las acusaciones, mostrando así su conformidad con la pena pedida. Una cuestión por la que después no cabe recurso contra la sentencia, específicamente, al haberse declarado ella firme en el juicio y en vista de su conformidad.

Una condena de inhabilitación, según informan fuentes jurídicas vinculadas al caso a la agencia de noticias, que debería suponer la dimisión de Solveida Clemente como alcaldesa del Ayuntamiento de Hermigua. Y después, la siguiente convocatoria de un pleno para elegir un nuevo alcalde para Hermigua.

Según el Ministerio Público, los informes negativos de Costas y del secretario del Ayuntamiento de Hermigua marcan las advertencias y reparos a la legalidad del concurso de los que la alcaldesa era conocedora.

La legalidad de las resoluciones emitidas por la alcaldesa, ligadas con el trámite para la apertura del procedimiento de adjudicación del Bar de El Pescante, de propiedad municipal, han sido cuestionadas por la Fiscalía. La alcaldesa decretó una providencia el 2 de junio de 2008 para ordenar la elaboración de los pliegos para sacar a concurso el quiosco del Pescante, han destacado en la sentencia.

Según un informe de 20 de junio del mismo año, la alcaldesa que tenía el pleno conocimiento "las advertencias y reparos de legalidad efectuados" por el secretario particular de la Alcaldía. Un documento en el que se avisaba de que el consistorio no contaba con la preceptiva concesión administrativa de Costas, lo que autoriza la explotación del quiosco El Pescante.

La alcaldesa decidió apartar al secretario informante de sus labores de trabajo, ha señalado la sentencia. Y después de ese movimiento, dictó una resolución el 11 de julio de 2008 para anunciar el procedimiento que daba comienzo del expediente y el pliego de cláusulas administrativas, con el fin de adjudicar la instalación mediante concesión administrativa por procedimiento abierto con tramitación urgente.

Así, el ayuntamiento explotó directamente la instalación, tiendo en cuenta que su anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 28 de julio del citado año, pero el procedimiento quedó desierto.

El Ayuntamiento de Hermigua decidió asumir la explotación de dicho bar contratando directamente el personal y la adquisición de las mercancías indispensables para poner en marcha su funcionamiento, han concluido fuentes jurídicas a EFE.