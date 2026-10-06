Cuatro heridos, entre ellos una niña, tras volcar su coche en Fuerteventura

Cuatro personas han resultado heridas este martes tras la salida de la vía y el vuelco de un coche en Fuerteventura. El accidente tuvo lugar en la calle Sau, en el municipio de La Oliva, sobre las 07.31 horas.

Entre los afectados, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), se encuentran dos mujeres, una de ellas de 48 años, las dos con varias contusiones de carácter moderado y fueron trasladadas en ambulancia sanitarizada al Hospital General de Fuerteventura.

Otro de los heridos ha sido un hombre de 63 años, que presentaba varias contusiones de carácter moderado, y fue también trasladado en ambulancia básica al Hospital General de Fuerteventura. La última afectada, una menor, de 3 años, que presentaba diversas contusiones de pronóstico moderado y también fue trasladada en ambulancia básica al Hospital General de Fuerteventura.

Los bomberos del Servicio de Extinción y Salvamento de La Oliva se personaron en la zona para asegurar el vehículo tras constatar la ausencia de personas atrapadas en su interior. Al igual que los efectivos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que llegaron al lugar del accidente para valorar y atender a los heridos en una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, activadas por el gestor de recursos del SUC. Además, agentes de la Policía Local también se acercaron a la zona, regularon el tráfico e instruyeron el atestado.