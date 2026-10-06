Darias descarta por ahora el salto al Congreso y apuesta por seguir en Las Palmas

Carolina Darias ha marcado este lunes, 5 de octubre, su posición ante la posibilidad de encabezar una candidatura socialista al Congreso por Las Palmas. La alcaldesa ha respondido que ya estuvo en Madrid y que quiere continuar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su preferencia actual es mantener la responsabilidad municipal, según las declaraciones recogidas por EFE.

Darias combina esa elección personal con el apoyo al adelanto de las generales al 29 de noviembre. Considera que el PSOE está preparado para concurrir y defiende que Pedro Sánchez actúe cuando estime que existe una oportunidad para detener el avance de la derecha que ella califica de ultra. Es su valoración política, no un pronóstico sobre el resultado electoral.

La alcaldesa hizo estas declaraciones durante la presentación de una actuación de vivienda pública. El Ayuntamiento informó ese mismo lunes de un proyecto de 115 viviendas de alquiler asequible en Pepe Gonçalvez Norte, con financiación municipal. Ese contexto explica el énfasis de Darias en su gestión local, aunque el proyecto y su aprobación ya habían sido difundidos con anterioridad.

La construcción anunciada y las viviendas disponibles para los ciudadanos son dos fases distintas. La defensa política de una gestión deberá comprobarse en su ejecución, no únicamente en las presentaciones. El anuncio municipal no basta para dar por resuelta la dificultad de acceso al alquiler ni para valorar el resultado final de las obras.

Darias se sitúa así en el frente municipal de la campaña socialista. Su continuidad más allá del mandato actual y las candidaturas definitivas dependerán de decisiones que no quedan formalizadas por estas palabras.