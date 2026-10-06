Desmantelan dos falsos clubes cannábicos en Tenerife y detienen a ocho personas

Agentes de la Policía Nacional han asestado un nuevo golpe al tráfico de sustancias estupefacientes en el archipiélago canario tras desarticular dos activos puntos de venta situados en el sur de la isla. Estos establecimientos operaban bajo la apariencia de supuestas asociaciones sin ánimo de lucro dedicadas al consumo de cannabis, aprovechando esta fachada para camuflar una actividad ilícita en un concurrido centro comercial de Playa de las Américas.

La entrada y registro de ambos locales se saldó con la detención de un total de ocho personas, acusadas de un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La investigación policial se inició tras detectar un flujo constante y sospechoso de individuos hacia estos locales. Los agentes comprobaron que la inmensa mayoría de los clientes eran turistas de paso, lo que evidenciaba que no se trataba de socios habituales de una entidad lícita. De hecho, el entramado contaba con personas desplegadas en la vía pública que ejercían labores de captación, abordando a los posibles compradores para dirigirlos hacia el interior del recinto y garantizar así un flujo continuo de ingresos.

Además de atraer a los transeúntes, estos captadores cumplían una doble función. Actuaban también como vigilantes para alertar de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, intentando blindar el negocio ante cualquier intervención. Sin embargo, las minuciosas pesquisas de los investigadores permitieron desmontar esta red de vigilancia y alerta, reuniendo las pruebas necesarias para proceder a la fase final del operativo antidroga en esta zona de especial relevancia turística y económica.

Con la preceptiva autorización judicial, se diseñó un amplio despliegue en el que participaron de forma coordinada efectivos de Policía Judicial, especialistas en Seguridad Ciudadana y agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) adscritos a la Comisaría Local del sur de Tenerife.

Incautan marihuana, hachís, rosín y dinero en efectivo

Durante la inspección de los inmuebles, las autoridades intervinieron un importante alijo preparado para su inminente distribución en el mercado ilícito. En concreto, las actas reflejan la incautación de 547,31 gramos de marihuana, cerca de 330 gramos de hachís y más de 255 gramos de rosín, un potente derivado del cannabis. A este balance hay que sumar 43 cigarrillos que contenían THC listos para el consumo, así como la suma de 855 euros en efectivo fraccionado, presumiblemente fruto de las transacciones realizadas durante esa misma jornada.

Los arrestados han sido puestos ya a disposición de la autoridad judicial competente, decretándose el cierre inmediato y la clausura de las instalaciones. Este golpe policial no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de una ofensiva sostenida por parte de las fuerzas de seguridad para erradicar este tipo de establecimientos fraudulentos.

Con estas dos últimas operaciones, asciende a dieciséis el número de locales clausurados desde el pasado mes de octubre en los municipios tinerfeños de Adeje y Arona.