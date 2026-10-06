Dos motoristas resultan heridos moderados en dos accidentes en Tenerife

En la tarde de este pasado lunes dos personas resultaron lesionadas de carácter moderado tras sufrir accidentes de tráfico en las carreteras de Tenerife. Según ha informado de manera oficial el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES), los sucesos requirieron la rápida intervención de los servicios médicos y de las fuerzas de seguridad del Estado.

El primero de los siniestros se registró en la vía TF-2, concretamente en sentido subida, en las inmediaciones del conocido parque comercial del municipio de San Cristóbal de La Laguna. Las autoridades fueron alertadas tras producirse la caída de un piloto sobre la calzada, lo que activó de inmediato el protocolo de emergencias.

Hasta dicho enclave se trasladó de urgencia el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Una vez en el lugar de los hechos, los facultativos comprobaron que el afectado presentaba diversas policontusiones de carácter moderado. Por este motivo, los sanitarios procedieron a su estabilización y posterior traslado en una ambulancia directamente al Hospital Universitario de Canarias, donde quedó ingresado en observación.

En este primer escenario también se personaron de inmediato varios agentes de la Guardia Civil de Tráfico, quienes se encargaron de regular la circulación en una zona habitualmente transitada y procedieron a instruir las diligencias correspondientes para esclarecer las causas exactas que propiciaron la pérdida de control del vehículo de dos ruedas.

Por su parte, el segundo incidente tuvo lugar poco después en la Travesía Los Celajes, ubicada en el término municipal de La Guancha. En esta ocasión, una joven de 22 años de edad que circulaba en su motocicleta sufrió una fuerte colisión contra un vehículo de turismo. El impacto obligó a una nueva movilización de los recursos de emergencia en la zona norte de la isla.

Al igual que en el caso anterior, el personal del SUC acudió con prontitud y evaluó a la víctima sobre el terreno. Tras una primera asistencia, se determinó que la mujer sufría contusiones de consideración moderada, lo que motivó su evacuación en ambulancia hasta el Hospital del Norte para recibir una atención médica más exhaustiva y descartar lesiones internas.

Finalmente, los efectivos de la Guardia Civil elaboraron el pertinente atestado policial de este segundo choque. De forma paralela, los operarios del servicio de mantenimiento de carreteras trabajaron con celeridad para despejar la vía de los restos ocasionados por la colisión, garantizando así la pronta restitución de la normalidad en el tráfico y evitando riesgos añadidos para el resto de los conductores.