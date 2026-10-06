Educación licita el nuevo contrato de auxiliares educativos por casi 80 millones en Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha iniciado el procedimiento de licitación del nuevo contrato de auxiliares educativos. Contará con un presupuesto de cerca de 80 millones de euros para los próximos tres años, dando fin a una situación de irregularidad.

Este servicio esencial está destinado a prestar los apoyos necesarios al alumnado con discapacidad, trastorno del espectro del autismo (TEA), trastornos graves de conducta y otras condiciones especiales de salud que se encuentren escolarizados en los centros docentes públicos del archipiélago. El objetivo fundamental es atender sus necesidades durante la jornada escolar y fomentar su inclusión en el sistema ordinario.

El contrato base tendrá una vigencia máxima de tres años, contemplando una inversión superior a los 26 millones de euros en cada anualidad, correspondientes a diez meses de prestación en 2027, 2028 y 2029. Además, la duración podría alcanzar los cinco años si se aprueban las correspondientes prórrogas. Con esta licitación, el Ejecutivo autonómico regulariza un servicio cuyo contrato se encontraba en situación de nulidad desde 2021, un problema arrastrado desde la pasada legislatura.

Entre las principales mejoras del nuevo marco contractual destaca la ampliación del tiempo máximo de permanencia diaria del personal en los centros educativos, que pasará de cinco a seis horas y media. Asimismo, se incorporará la atención durante el servicio de comedor escolar y la prestación de apoyo en las residencias escolares para alumnos con necesidades especiales.

El consejero de Educación, Poli Suárez, ha puesto en valor que esta medida da respuesta a una situación "que llevaba pendiente desde hace demasiado tiempo". Según ha explicado, no se trata solo de una renovación administrativa, sino de una oportunidad para mejorar las condiciones laborales y adaptarlas a las necesidades reales de los centros y de las familias.

En el ámbito de las actividades complementarias y extraescolares, los profesionales podrán acompañar al alumnado fuera del horario lectivo. Esto incluye excursiones, convivencias o viajes de estudios que requieran pernoctación, garantizando que la necesidad de asistencia no suponga un obstáculo para la plena participación de estos menores.

Por otra parte, la adjudicación otorgará un peso mayor a los criterios cualitativos frente al precio. En concreto, sesenta de los cien puntos posibles valorarán este aspecto, destacando especialmente la capacidad de la empresa adjudicataria para garantizar sustituciones rápidas ante bajas de personal y la cobertura en todas las islas. También se premiará la implantación de un sistema de control de asistencia en línea y la disponibilidad de coordinadores adicionales.

Finalmente, la previsión presupuestaria supone más del doble de los trece millones destinados a este servicio externo en 2023, consolidando un incremento de los recursos. Cabe destacar que el 85 por ciento de esta inversión estará respaldado por el Fondo Social Europeo Plus, a través de la prioridad de Garantía Infantil.