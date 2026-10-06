El 99% de las playas de Tenerife son declaradas aptas para el baño

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha dado a conocer los resultados del Programa de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Aguas de Baño de la isla tinerfeña. Durante los primeros nueve meses del año, se han llevado a cabo un total de 891 tomas de muestras en 62 puntos de control. Estos enclaves corresponden a las 50 áreas costeras habilitadas, las cuales han obtenido una calificación positiva en el 99 por ciento de los casos estudiados.

Este intenso escrutinio ha requerido la realización de 1.782 determinaciones microbiológicas. De todas ellas, la inmensa mayoría ha arrojado un resultado negativo en cuanto a la presencia de bacterias como los Enterococos intestinales y la Escherichia coli. Gracias a estos excelentes indicadores, la práctica totalidad del litoral analizado ha logrado mantener intacta su condición higiénica para el disfrute de los usuarios.

Asimismo, este seguimiento exhaustivo determina que, con base en las analíticas ejecutadas durante la temporada, el 92 por ciento de las aguas lograron una calificación de excelente. Del total de 62 puntos de muestreo evaluados por la Administración, 57 conservaron dicho nivel de excelencia, mientras que cuatro fueron catalogados como buenos y únicamente uno obtuvo la valoración de suficiente.

El principal objetivo de este control gubernamental es proteger la salud ciudadana ante los posibles efectos adversos que pudieran derivarse de la contaminación marítima. Todo el proceso se encuentra regulado por el Real Decreto 1341/2007, que rige la gestión de estas zonas, establece los criterios sanitarios y dicta las normas de información al público. De hecho, los ciudadanos pueden consultar los detalles a través de la plataforma nacional Nayade.

De cara al presente curso, el operativo abarca a 17 municipios. Las autoridades competentes desarrollan inspecciones visuales y controles de laboratorio continuos. La asiduidad de estas pruebas varía en función del tipo de temporada. En las áreas de uso anual, se aplican tres niveles de vigilancia: intensiva, normal y reducida, que implican 21, 15 y 13 exámenes respectivamente. En verano, el protocolo estándar exige nueve controles por cada zona habilitada.

Por otro lado, los datos oficiales descartan cualquier tipo de alarmismo respecto a la insalubridad de las costas. En lo que va de año, Salud Pública tan solo ha recomendado el cierre temporal por contaminación en el uno por ciento de los puntos de muestreo. Esto se traduce en once avisos puntuales de corta duración, afectando en tres ocasiones a Playa Jardín y, de forma aislada, a enclaves como El Camisón, Los Cristianos, El Médano o las piscinas naturales de Bajamar.

Si se comparan estas estadísticas con los ejercicios previos, se confirma que no existe una tendencia negativa en la isla. Entre los años 2020 y 2025, el Gobierno autonómico registró una media anual de nueve clausuras por resultados desfavorables. En los periodos más problemáticos, como 2020 y 2024, se decretaron 13 y 12 cierres, unas cifras que contrastan con los seis incidentes de 2022 o los cinco de 2023, demostrando la estabilidad y seguridad del entorno marino canario.