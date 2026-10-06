El Cabildo de Tenerife eleva a 333.000 Euros su participación en San Sebastián Gastronomika

El Cabildo de Tenerife ha aumentado un 20,65 % el importe de su patrocinio de San Sebastián Gastronomika a través de SPET, Turismo de Tenerife, S.A. El contrato de 2026 asciende a 333.000 euros antes de impuestos, frente a los 276.000 euros adjudicados en 2025. La contratación se ha tramitado mediante un procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.

El congreso comenzó ayer, lunes 5 de octubre, en el Palacio Kursaal de San Sebastián y concluirá mañana, miércoles 7. Su vigesimoctava edición conmemora los cincuenta años de la Nueva Cocina Vasca. Tenerife participa como patrocinador oficial con un estand-restaurante de 200 metros cuadrados y un Túnel del Vino contiguo, desde los que ofrece desayunos, almuerzos, talleres y catas para profesionales de la gastronomía.

La apertura del espacio tinerfeño tuvo ayer como eje un pincho de hermanamiento con Euskadi, elaborado por Alberto Margallo, de San Sebastián 57, en Santa Cruz de Tenerife, junto a Jesús Santamaría, de Bokado, y Patxi Bergara, de Bergara. En la presentación participaron el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso; el consejero de Sector Primario, Valentín González; y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

La jornada incluyó un brunch dirigido por Pedro Rodríguez Dios, un almuerzo centrado en el pincho con Alberto Margallo y catas de mieles y de vinos de las denominaciones Islas Canarias y Tacoronte-Acentejo.

En el auditorio, la programación de ayer incorporó la ponencia «Cómo Martín Berasategui cambió a Tenerife y cómo Tenerife cambió a Martín Berasategui». Reunió a Erlantz Gorostiza, de MB Abama, en Guía de Isora; Paolo Casagrande, de Lasarte, en Barcelona; y David Beltrán y Joseba Lezama, jefes de cocina del restaurante Martín Berasategui, en Lasarte. La sesión abordó la influencia del cocinero vasco en la isla y la incorporación de ingredientes y técnicas tinerfeñas a sus restaurantes.

El vino tuvo también una cata profesional dirigida por el sumiller Miguel Ángel Millán, con una selección de seis vinos volcánicos. La representación anunciada para el conjunto del congreso comprende 48 bodegas y 70 referencias de las seis denominaciones de origen presentes en Tenerife. El Túnel del Vino ofrece catas personalizadas atendidas por sumilleres y enólogos.

Hoy, martes 6, la carne de cabra concentra buena parte de la actividad. El programa del estand prevé un desayuno dedicado a las medianías, un almuerzo con este producto como protagonista y talleres de gofio y quesos.

La principal sesión de la tarde está prevista de 17:30 a 19:00 horas en la Sala Polivalente. Bajo el título «La cabra de Tenerife, su uso y manejo de sus recursos», el chef Juan Carlos Clemente y Marichu Fresno Baquero, doctora en Veterinaria y coordinadora de programas del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, realizarán un despiece en directo. La actividad explicará los cortes del animal y sus aplicaciones culinarias, con un enfoque gastronómico y científico y degustaciones para los asistentes.

Mañana, miércoles 7, el estand dedicará su última jornada a la dieta atlántica. Los pescados y mariscos de Tenerife serán los protagonistas de una programación que trasladará el foco desde los productos ganaderos al producto del mar.

El Cabildo plantea esta participación como una acción para posicionar Tenerife como destino gastronómico y dar a conocer el trabajo de cocineros, bodegueros y productores locales ante profesionales y prescriptores.