El desbloqueo normativo en Canarias dispara un 33,7% el inicio de nuevas obras de vivienda

El ritmo de construcción de vivienda en Canarias ha registrado una fuerte aceleración durante el primer cuatrimestre de 2026. Según los datos oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el archipiélago cerró el periodo comprendido entre enero y abril con un total de 2.287 viviendas visadas, lo que supone un incremento del 33,7% respecto a las 1.710 registradas en el mismo tramo del año anterior. Esta diferencia de 577 inmuebles adicionales confirma un cambio de tendencia cuantitativo en el volumen de proyectos que inician su fase de edificación.

El comportamiento resulta especialmente intenso en el segmento de obra nueva, donde los visados aumentaron un 36,6% al pasar de 1.528 a 2.087 unidades. Dentro de esta categoría, el verdadero motor de la actividad residencial lo constituye la vivienda colectiva o en bloque, que creció un 54,6% hasta alcanzar los 1.796 visados, 634 más que los contabilizados en los cuatro primeros meses de 2025.

La vía autonómica: simplificación normativa y colaboración sectorial

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha subrayado que los datos del arranque del ejercicio demuestran que la reactivación del sector no responde a un repunte puntual, sino a una dinámica consolidada. La evolución da continuidad al ejercicio 2025, que concluyó con 5.604 viviendas visadas (+34% frente a las 4.176 de 2024). De mantenerse la proyección actual, la Consejería prevé cerrar 2026 en el entorno de las 7.500 unidades, lo que implicaría incorporar unas 1.900 obras más que el año pasado y encadenar dos ejercicios consecutivos de expansión.

Desde el Ejecutivo autonómico atribuyen este dinamismo al impacto de las herramientas legislativas aprobadas en las islas, singularmente el Decreto-ley 1/2024 y la Ley 7/2026. Estas reformas han estado orientadas a agilizar los plazos administrativos, movilizar suelo edificable y habilitar vías de colaboración público-privada para incrementar el parque residencial asequible. Frente a las rigideces y el estancamiento de la política estatal de vivienda, la estrategia canaria busca flexibilizar los cauces de tramitación para que la inversión privada y la gestión pública aceleren el desbloqueo de promociones.

El reto de la ejecución: convertir proyectos en llaves

A pesar del balance positivo de la estadística de visados, el reto estructural que afronta Canarias exige mantener y sostener ritmos elevados de producción durante años. La acumulación de visados indica que existen cientos de proyectos entrando en el circuito de construcción, pero la efectividad real de este incremento dependerá de que las obras se completen sin cuellos de botella en la entrega de licencias municipales o en la escasez de mano de obra cualificada.

Para garantizar que este incremento de la obra nueva se traduzca en una bajada efectiva de la presión sobre el alquiler y la compra, las instituciones insulares deberán asegurar que la nueva oferta mantenga el foco en la vivienda asequible para la población residente.