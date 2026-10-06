El PSOE usa el «basurazo» de Santa Cruz para captar datos de los vecinos

El PSOE de Santa Cruz de Tenerife ha convertido la protesta por la nueva tasa de basura en una campaña que combina el ataque al alcalde, José Manuel Bermúdez, la promesa de recuperar el dinero y la solicitud de datos personales a los vecinos.

La iniciativa ofrece un modelo gratuito para recurrir el recibo y, en la misma web, invita a los ciudadanos a facilitar información con la que el partido puede mantener el contacto con ellos por barrios.

La página del PSOE muestra la imagen de Patricia Hernández y abre con un mensaje rotundo, «Bermúdez te va a deber dinero». Debajo asegura que en noviembre llegará una sentencia que «probablemente» anulará la tasa. El matiz judicial queda subordinado al reclamo político. El titular anuncia una deuda futura del alcalde; la explicación admite que la anulación es una posibilidad.

El formulario de contacto exige nombre y apellidos, correo electrónico y barrio. También solicita teléfono, tipo de inmueble afectado y una estimación de cuánto ha aumentado el recibo, aunque esos campos aparecen como opcionales. La combinación permite identificar a los participantes, conocer su zona y contactar con ellos en relación con una campaña encabezada por el PSOE.

El modelo de reclamación se puede descargar mediante un enlace independiente, sin completar ese cuestionario. Los datos que el ciudadano debe incorporar al recurso se presentan ante el Ayuntamiento. Entregarlos además al partido es una decisión distinta, vinculada a recibir información sobre su campaña.

La propia página advierte de que los datos llegarán al PSOE y afirma que se utilizarán únicamente para informar sobre esta iniciativa. Incluye una casilla obligatoria de aceptación de la política de privacidad y otra para autorizar el contacto. Quien rellena el cuestionario ofrece al partido un canal para comunicarse con él en una campaña de oposición al alcalde.

Bermúdez ha reaccionado reclamando precaución a los vecinos cuando cedan información personal a terceros bajo una oferta de asesoramiento político. En la nota remitida por el Ayuntamiento acusa al PSOE de engañar a los ciudadanos y cuestiona la puesta en marcha de una web que invita a dejar datos a la organización socialista.

La campaña contiene, además, una contradicción que puede comprobarse en sus propios documentos. La web afirma que la tasa no incluye bonificaciones ni incentivos al reciclaje. Sin embargo, el escrito de reclamación que el PSOE ofrece para descargar dedica una de sus alegaciones a denunciar que el Ayuntamiento no habría aplicado de oficio una bonificación del 10 % por la separación de residuos orgánicos.

Esa bonificación figura en los artículos 13.5 y 14.2 de la ordenanza fiscal, para inmuebles residenciales y no residenciales. La disposición adicional tercera establece que, durante 2026, 2027 y 2028, se aplique de oficio a los sujetos pasivos que hayan obtenido el dispositivo de acceso al contenedor de materia orgánica, sin exigir un número mínimo de usos.

El recurso socialista reconoce, por tanto, un incentivo cuya existencia niega el mensaje de la web. Cuestionar su aplicación o considerar insuficiente su alcance es una crítica que puede sostenerse con datos. Afirmar que la tasa carece de bonificaciones al reciclaje choca con la ordenanza y con el documento que el propio PSOE pone en manos de los vecinos.

La misma distancia aparece entre la promesa de devolución y las condiciones que se explican más abajo. En las preguntas frecuentes, la web supedita la recuperación del dinero a que la sentencia declare nula la ordenanza y el recurso continúe vivo. También reconoce que recurrir no suspende el plazo de pago. El vecino debe atender el recibo mientras espera un resultado que la campaña presenta con mucha más seguridad en su portada.

Hay otra pieza del debate que el ataque personalizado a Bermúdez deja en segundo plano. La obligación de establecer una tasa o una prestación patrimonial pública no tributaria para financiar la gestión local de residuos procede del artículo 11.3 de la Ley 7/2022, aprobada durante el Gobierno de Pedro Sánchez. La norma exige que sea específica, diferenciada y no deficitaria, y que refleje el coste real del servicio y permita implantar sistemas de pago por generación.

La ley estatal no fija el importe de cada recibo de Santa Cruz ni resuelve la legalidad de su ordenanza. El Ayuntamiento responde de su diseño, sus cálculos y su aplicación. Pero el PSOE tiene que explicar también su doble discurso, la del partido que gobierna cuando se impone ese modelo de financiación y la de su organización local, que explota el malestar provocado por los nuevos recibos.

Bermúdez sostiene que la actualización responde a esa obligación estatal y asegura que cumplirá tanto la ley como las consecuencias del proceso judicial abierto sobre la ordenanza. «Solo el gobierno de Pedro Sánchez nos ha obligado a subirla», afirma en su comunicado. Frente a ello, la campaña de Patricia Hernández concentra el reproche en el alcalde y convierte una eventual victoria en los tribunales en su principal reclamo.

Los vecinos que acuden buscando ayuda ante un recibo más caro se encuentran también con una invitación a entrar en el circuito de comunicación del PSOE. La sentencia sigue pendiente; la campaña de contactos y desgaste político ya está en marcha. Esa es la rentabilidad que el partido puede obtener del «basurazo», incluso antes de que los tribunales decidan quién tiene razón.