España cifra en 17.000 los migrantes interceptados en África antes de partir hacia Canarias

La cooperación policial con países africanos habría permitido interceptar durante este año a unas 17.000 personas que pretendían emprender la ruta atlántica hacia Canarias, según los datos trasladados este martes por la Delegación del Gobierno en las Islas.

El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, explicó que hasta el 4 de octubre se habría logrado frenar en origen al 67% de las personas que pretendían realizar esta ruta, bien porque fueron interceptadas en la costa o antes de embarcar.

Pestana vinculó estos resultados al intercambio de inteligencia y a los cambios legislativos desarrollados en países como Mauritania, Senegal o Gambia para perseguir a las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes.

Las llegadas a Canarias caen un 44%

Hasta el 4 de octubre habían llegado a Canarias unas 7.280 personas, un 44% menos que en el mismo periodo de 2025.

El delegado del Gobierno advirtió, no obstante, de que el archipiélago se encuentra ahora en el denominado periodo de las calmas, por lo que no descartó un repunte de las llegadas durante los próximos meses.

Pestana situó un punto de inflexión en el viaje realizado a comienzos de 2024 por Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Mauritania, Senegal y Gambia.

Según defendió, los acuerdos alcanzados entonces permitieron aumentar la inversión y la cooperación con estos países, además de impulsar reformas legales para endurecer las consecuencias penales contra quienes participan en las redes de migración irregular.

La Guardia Civil pide más presencia de Frontex en África

El teniente general de la Guardia Civil Francisco Javier Moscoso consideró que un despliegue de Frontex en países africanos sería "muy importante" para reforzar la prevención de las salidas.

Actualmente, la agencia europea participa en Canarias mediante una operación de componente terrestre liderada por la Policía Nacional, pero no mantiene un despliegue marítimo o aéreo en los países africanos de origen de las embarcaciones.

Moscoso defendió que el objetivo debe ser impedir que los cayucos salgan al mar y evitar así los riesgos asociados a la ruta atlántica.

También reconoció que, a medida que aumenta el control sobre determinados puntos de salida, las organizaciones desplazan su actividad a otros territorios. En estos momentos, señaló a Gambia como el país desde el que se estaría registrando un mayor número de salidas.

Más de cien agentes desplegados en África

Los datos se dieron a conocer coincidiendo con el 20.º aniversario del Centro de Coordinación Regional de Canarias (CCRC), creado tras la crisis migratoria de 2006.

El centro cuenta con unas 40 personas y tiene entre sus funciones coordinar los medios destinados al rescate de embarcaciones que se aproximan a Canarias y controlar el despliegue operativo de la Guardia Civil en África.

Según su director, Álvaro Fernández, España mantiene en el continente barcos, helicópteros y más de 100 efectivos, además de utilizar puntualmente medios aéreos.

Parte de ese despliegue está destinado al intercambio de información con las fuerzas de seguridad africanas para impedir salidas y localizar a integrantes de las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes.

El CCRC trabaja además en mejorar la cooperación judicial para que los países africanos puedan reclamar a personas detenidas en España por su presunta relación con estas redes.